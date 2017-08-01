Трамп дуже скоро підпише нові санкції проти Росії - Пенс

Президент США Дональд Трамп дуже скоро підпише закон про введення санкцій проти Росії. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Грузії Георгі Квірікашвілі в Тбілісі, відеозапис якої оприлюднено на сайті Білого дому.

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За словами віце-президент США, для їх скасування вимагається виконання Москвою своїх зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, раніше 98 із 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Нові санкції передбачають штрафні заходи, в тому числі і для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

Законопроект також був схвалений Палатою представників і направлений на підпис президенту.