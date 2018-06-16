Чи повернеться Україна до візового режиму з Європою?

Останнім часом дедалі частіше з’являються заяви представників українського політикуму про можливе скасування безвізового режиму України з Європою. "Незабаром ми скасуємо безвізовий режим з Європою і виграємо від цього. Це станеться дуже скоро. Можливо, навіть, до Празького саміту 7 травня цього року", – днями заявив заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов.

Тож яка ймовірність скасування безвізового режиму і які наслідки це матиме для України, ми поцікавилися в експертів.

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України:

МИ ПРАГНЕМО, ЩОБ ЄС ВІДКРИВ КОРДОНИ ДЛЯ НАШИХ ГРОМАДЯН І ВОДНОЧАС САМІ СТАВИМО ЦЕЙ КОРДОН

Малоймовірно, що безвізовий режим буде скасовано. Хоча, безумовно, Україна абсолютно виправдано очікувала більшого від угод з ЄС щодо полегшення візового режиму щодо нашої країни. Але такі сподівання не виправдалися.

Відмова України від асиметричного підходу до візового режиму не дасть продуктивних результатів. Якщо ми йдемо до угоди про безвізовий режим (власне, цей процес переговорів уже розпочався, хоча, безумовно, він триватиме довго), така відмова України – додаткова перепона на цьому шляху. Ми прагнемо, щоб Євросоюз відкрив кордони для наших громадян, і водночас ставимо цей кордон самі, повертаючи ЄС до візового режиму. Виходячи зі стратегії, яку обрала Україна щодо безвізового режиму (а ця стратегія справді віддзеркалює наші євроінтеграційні прагнення), є недоцільним повертатися до запровадження віз для країн ЄС.

Інша справа, треба більш наполегливо вимагати скасування додаткових перепон, які тепер виставляють окремі країни ЄС щодо оформлення віз українськими громадянами.

Заяви щодо можливого скасування безвізового режиму покликані вплинути на європейців щодо більш конструктивного ставлення до України. Але це більше ПР-хід для нашого внутрішнього вжитку, для наших політиків, оскільки вже настає передвиборчий сезон і політики намагаються продемонструвати своє піклування про громадян.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ України:

ЦЕ БУДЕ ВІДХІД ВІД НАШИХ ОБІЦЯНОК І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Це буде серйозний відхід від тих обіцянок, зобов’язань, які взяла на себе українська сторона. І в цьому відношенні ми не виграємо.

Якщо говорити по суті проблеми, то, звичайно, була допущена поспішність, коли одразу було скасовано візовий режим для європейців. Ми сподівалися, що це буде виправданий крок, але він виявився абсолютно хибним. Я особисто був свідком цілої низки прикладів, коли наші громадяни потрапляли в дуже принизливе становище. Мова йде не тільки про те, що деякі посольства збільшують консульські збори за надання віз, а, зокрема, про спілкування наших громадян з консульськими працівниками. Як правило, це має принизливий характер і позначається на гідності наших людей.

Інтерес до країни не залежить від того, чи є візова підтримка, чи її нема. 35 євро – це не сума, яка визначає позицію того чи іншого окремо взятого західного громадянина щодо відвідання нашої країни.

Переговори про так званий безвізовий режим для українців уже розпочалися. Є вже відповідна реакція Європейської комісії, ЄС, що, справді, в перспективі Україна може мати безвізовий режим. Я особисто вважаю, що це можливо. Не сьогодні, але в найближчій перспективі.

Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру Разумкова, голова Громадської експертної ради при українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС:

ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ ТОДІ, КОЛИ ВІЗИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙЦІВ СКАСОВУВАЛИ

Питання про можливе повернення до віз для громадян країн Європейського Союзу і деяких інших держав для в’їзду в Україну, яке сьогодні постало і мусується в інформаційному просторі, жодного разу не прозвучало від офіційних українських очільників. Це свідчить про безсистемність державної роботи. Такі заяви мають виходити з тих структур влади, які відповідають за цю роботи, скажімо, безпосередньо від Міністерства закордонних справ. А звучать вони зовсім з інших джерел. Здається, розігрується якась інформаційна гра – абсолютно помилкова.

Є бажання якимось чином здійснити тиск на ЄС, щоб він прийняв сьогодні бажане для України рішення. Але українські дипломати провели велику підготовчу роботу, і в принципі в ЄС уже були готові до скасування плати за візи, розширення кола людей, які користуються спрощеним порядком отримання віз. Скажімо, в рамках Східного партнерства розглядаються механізми – яким чином наблизитися до відміни віз у майбутньому.

Сьогодні така непідготовлена ініціатива може тільки зашкодити цьому процесу.

Чому вона виникла? Справді, є проблеми з виконанням угод між Україною та Європейським Союзом, у тому числі з боку ЄС. Є технічні, бюрократичні проблеми, їх треба розв’язувати. Це не секрет, що інколи громадяни України проходять принизливі процедури, навіть якщо вони мають і багаторазові візи і вже не один десяток разів виїздили до ЄС. Треба домагатися виконання угод, розширювати можливості, а не робити кроків, які межують із шантажем. Результат може бути абсолютно зворотний.

Сьогодні те, що пропонується, можливо, знаходить розуміння в багатьох українців, котрі стикалися з проблемами отримання візи. Але це абсолютно нерозумно з точки зору державної політики. Треба було дуже добре подумати тоді, коли візи скасовували – одразу, без поетапного механізму. А сьогодні, я переконаний, цей крок буде контрпродуктивний.

Опитувала Анна Ященко