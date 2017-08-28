Адвокат Димінського не знає, коли власник "Карпат" повернеться до України

Адвокат бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий не може відповісти, коли його підзахисний може повернутися в Україну і дати свідчення.

Про це адвокат повідомив, відповідаючи "Українській правді" на питання про плани Димінського щодо повернення.

"Я не можу коментувати слова поліції. Мені такої інформації ніхто не повідомляв", – сказав Лисий про заяву поліції щодо непричетності охоронця до ДТП.

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Лисий також сказав, що не знає, коли Димінський повернеться в Україну та чи піде після повернення на допит.

"Говорити про це можна буде тоді, коли я матиму з ним зв’язок", – зазначив адвокат".

На уточнююче питання, чи можна зрозуміти його слова так, що він не має зв’язку з паном Димінським, Лисий сказав: "Я не буду це коментувати,".

Водночас у поліції "Українській правді" зазначили, що Димінський не давав свідчень головному управлінню Нацполіції, куди було передано справу.

"Громадянин Димінський жодного разу не з’явився для проведення слідчих дій до ГУ НП України, куди неодноразово запрошувався", – зазначив прес-секретар нацполіції України Ярослав Тракало.

Коментуючи слова Лисого, що нібито Димінському не вручали повістку, Тракало пояснив, що слідчі можуть здійснювати виклик не тільки через повістку, але й іншим способом, зокрема телефоном чи через ЗМІ, та запевнив, що виклик був здійснений.

"Якщо громадянин не з’являється за викликом, то можливе застосування примусового приводу, якщо так вирішить слідчий," – відповіли в поліції на запитання, чи планується повторний виклик Димінського.

Як повідомляв УНІАН, Димінського викликали на допит у справі про смертельну ДТП, але він полетів до Швейцарії.

У п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".

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ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.