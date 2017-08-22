Власника ФК "Карпати" викликали на допит у справі про смертельну ДТП, але він полетів до Швейцарії

У понеділок вранці Петру Димінському була офіційно вручена повістка на допит і він був попереджений, що йому буде запропоновано здати зразок свого ДНК слідчому. Допит було призначено на середу 23 серпня, пише на своїй сторінці в Facebook радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні вранці слідство законно отримало незаперечні докази того, що за кермом автомобіля Mercedes був точно не 43-річний охоронець Петра Димінського, який взяв провину за смертельну ДТП на себе", - йдеться в його повідомленні.

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Також сьогодні ГПУ визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Димінського до загибелі жінки за Головним слідчим управлінням Нацполіції.

"Через годину Петро Димінський, який на сьогодні поки ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви", - розповів Геращенко.

"Попереджаю Петра Димінського, що якщо Ви завтра не з'явитеся на допит до слідчого й не здасте для експертизу пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом "Mercedes" був зовсім не Ваш 43-річний охоронець. А це могли бути Ви або інша близька Вам людина", - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.