Адвокат Димінського звинуватив Авакова і Геращенка у брехні

Адвокат президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий заявляє, той не отримував повісток на допит. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, повідомленн радника міністра МВС Антона Геращенко у соцмережі, опубліковане 22 серпня і в якому йдеться про те, що Димінському була вручена повістка на допит, "є неправдою". "Петро Димінський не отримував повістки на допит", - написав адвокат.

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За словами адвоката, львівський бізнесмен був допитаний слідчим у неділю, 20 серпня, про що складено відповідний протокол.

Також адвокат заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також поширював недостовірну інформацію.

"Ще більший подив у захисту викликають слова міністра МВС Арсена Авакова, який, вочевидь, або взагалі не вникав у суть справи, або свідомо перекручує факти з однією, лише йому відомою метою. Так, 23 серпня Аваков оприлюднив у своєму Facebook такий пост: "Він повинен з`явитися на допит сьогодні…" Знову ж таки, хотілося б запитати в Арсена Борисовича – хто Вас так дезінформує і чи маєте Ви докази цим словам?", - написав Лисий.

Адвокат переконує, що Димінський не тікав до Женеви, а перебуває там із бізнес-візитом. У Швейцарії він пройшов медогляд у доктора медицини Дімітроса Самараса. Лікар зробив висновок, що Димінський "перебуває в хорошому фізичному та психологічному стані, і що немає жодних медичних протипоказань, що створювали б будь-які конкретні обмеження, що стосуються його діяльності".

"Фактично, медична експертиза не виявила жодних слідів переломів, вивихів суглобів, синців, подряпин чи інших тілесних ушкоджень", - заявив Микола Лисий.

Адвокат заявляє, що наразі не продемонстровано жодних відео і жодних доказів того, що Димінський перебував за кермом автівки, яка скоїла смертельну ДТП.

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"Натомість, з метою маніпуляції громадською думкою, демонструється відео, де Петро Димінський перебуває за кермом іншого автомобіля тієї ж марки, що підтверджує факт його відсутності в автомобілі, що потрапив у ДТП", - заявив Лисий.

Як повідомляв УНІАН, Димінського викликали на допит у справі про смертельну ДТП, але він полетів до Швейцарії.

У п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.