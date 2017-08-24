Адвокат Димінського звинуватив Авакова і Геращенка у брехні
Адвокат заявляє, що наразі не продемонстровано жодних відео і жодних доказів того, що Димінський перебував за кермом автівки, яка скоїла смертельну ДТП.
Адвокат президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий заявляє, той не отримував повісток на допит. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, повідомленн радника міністра МВС Антона Геращенко у соцмережі, опубліковане 22 серпня і в якому йдеться про те, що Димінському була вручена повістка на допит, "є неправдою". "Петро Димінський не отримував повістки на допит", - написав адвокат.
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За словами адвоката, львівський бізнесмен був допитаний слідчим у неділю, 20 серпня, про що складено відповідний протокол.
Також адвокат заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також поширював недостовірну інформацію.
"Ще більший подив у захисту викликають слова міністра МВС Арсена Авакова, який, вочевидь, або взагалі не вникав у суть справи, або свідомо перекручує факти з однією, лише йому відомою метою. Так, 23 серпня Аваков оприлюднив у своєму Facebook такий пост: "Він повинен з`явитися на допит сьогодні…" Знову ж таки, хотілося б запитати в Арсена Борисовича – хто Вас так дезінформує і чи маєте Ви докази цим словам?", - написав Лисий.
Адвокат переконує, що Димінський не тікав до Женеви, а перебуває там із бізнес-візитом. У Швейцарії він пройшов медогляд у доктора медицини Дімітроса Самараса. Лікар зробив висновок, що Димінський "перебуває в хорошому фізичному та психологічному стані, і що немає жодних медичних протипоказань, що створювали б будь-які конкретні обмеження, що стосуються його діяльності".
"Фактично, медична експертиза не виявила жодних слідів переломів, вивихів суглобів, синців, подряпин чи інших тілесних ушкоджень", - заявив Микола Лисий.
Адвокат заявляє, що наразі не продемонстровано жодних відео і жодних доказів того, що Димінський перебував за кермом автівки, яка скоїла смертельну ДТП.
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"Натомість, з метою маніпуляції громадською думкою, демонструється відео, де Петро Димінський перебуває за кермом іншого автомобіля тієї ж марки, що підтверджує факт його відсутності в автомобілі, що потрапив у ДТП", - заявив Лисий.
Як повідомляв УНІАН, Димінського викликали на допит у справі про смертельну ДТП, але він полетів до Швейцарії.
У п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".
ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.