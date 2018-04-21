Про що, власне, Ющенко домовився з Європейським Союзом

Минулої п’ятниці Україна та Євросоюз парафували погодження про спрощення візового режиму. Цей документ передбачає, що українські громадяни зможуть отримувати багаторазові довгострокові візи на 5 років. І вже вартістю не 44, а 35 євро. Також в угоді йдеться про те, що рішення про видачу або відмову у видачі візи прийматимуться протягом 10 днів, буде зменшено кількість документів, необхідних для оформлення візи. Крім того, передбачено спрощені критерії для видачі багаторазових віз для багатьох груп людей, зокрема близьких родичів громадян ЄС, водіїв вантажівок, бізнесменів, студентів, журналістів та членів офіційних делегацій. Безкоштовні візи видаватимуться близьким родичам громадян ЄС, студентам, інвалідам, журналістам та пенсіонерам. А власники дипломатичних паспортів зможуть відвідувати країни Шенгенської угоди без візи.

Зліва направо: Президент України Віктор Ющенко, голова Європейської Ради, прем`єр-міністр Фінляндії Матті Ванханен і Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу

В обмін на такі блага Євросоюз підсунув для ратифікації угоду про так звану реадмісію. Вона встановлює чіткі критерії: коли і як повертати осіб, котрі незаконно проживають на території країн-членів ЄС до України.

Президент Європейської Комісії Жозе Баррозу схвалив таку українсько-європейську домовленість: “Я дуже задоволений погодженням угод про спрощення візового режиму та реадмісію, це означатиме, що українці відтепер зможуть вільніше та легше подорожувати до Європи, у той час, як будуть збільшені зусилля щодо припинення нелегальної міграції”.

Напевно, схвалять її і українці. Щоправда, судячи з усього, відчують наслідки прихильності Європи ще нескоро.

Олексій Коломієць, виконавчий директор Центру "Україна – Європейський вибір” каже, що це, безумовно, позитивний крок з боку Європейської комісії. Але, нагадує, відбулося лише парафування угоди. “А надалі проходитимуть процедури, які можуть зайняти 12–18 місяців,” – каже він. “Це – спільна ратифікація двох документів – про спрощення візового режиму та про реадмісію. Є імовірність того, що по підписанні другого документа можуть виникнути суперечки у Верховній Раді. Заблокувати його ухвалення може будь-яка політична сила – є такі побоювання, оскільки питання досить скрупульозне. А якщо це буде покладено на політичне підґрунтя, ратифікаційний процес стане ще тяжчим”.

Щодо ратифікації в парламентах усіх країн ЄС, навряд чи можливе відхилення цих угод.

Але якщо у ВР виникнуть проблеми з ратифікацією угоди про реадмісію, реакція ЄС буде миттєвою. Європейська Рада використає повноваження, щоб винести свої зауваження і пропозиції на розгляд Єврокомісії”. Тоді для звичайного українця Європа може стати ще дальшою.

Та все ж Олексій Коломієць сподівається на кращий розвиток подій і прогнозує, що варто розраховувати умови отримання європейських віз, окреслені в угоді, які діятимуть орієнтовно через рік. Він вважає, що “це рішення ЄС – суто технічне питання. Фактично Україна пішла традиційним, але екстенсивним шляхом країн, котрі пізніше приєднувалися до ЄС і які порушували питання про спрощення візового режиму. Як один з прикладів – Польща. Це така собі маленька, але приємна технічна перемога України”.

Що “перемоги” з ним згоден і директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова Валерій Чалий. Він каже, що “парафування угоди про спрощення процедури оформлення віз для громадян України – перший крок для того, щоб у майбутньому досягти скасування віз для українців з боку ЄС. Це вияв того, що Євросоюз, хоч і не готовий прийняти Україну, усе ж розуміє, що Європа й Україна зближуються, а наша співпраця і справді розвивається. Це також відповідь на скасування українською стороною віз щодо громадян Євросоюзу, а з іншого боку – розуміння, що не можна створювати додаткових бар’єрів для обміну людей, їх контактів. Це лише початок шляху”.

Експерт вважає важливим, що з’являться довгострокові – 5-річні візи та для певних категорій скасовується плата за них.

Постійні нарікання українців викликали різні вимоги консульств країн ЄС до переліку документів, термінів та процедури оформлення. Особливо наші громадяни скаржилися на невмотивовані відмови в наданні візи.

Відповідно до угоди консульства матимуть10 днів для розгляду заявки, в окремих випадках – 30 днів. І якщо будуть відмови, вони будуть вмотивовані. Уніфікується процедура в консульствах різних країн.

“Можливо, парафуючи цю угоду, обидві сторони мають на меті подальше спрощення візового режиму в майбутньому, – припускає Валерій Чалий. – Наскільки близьке це майбутнє – залежить від співпраці України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ. Адже спрощення візового режиму має поєднуватися з відповідними внутрішніми змінами в Україні щодо недопущення нелегального виїзду її громадян з території країни. Важливо, аби була гарантія, що громадяни, котрі виїжджають до країн ЄС, мали конкретні цілі й не збиралися там залишатися. Сьогодні складність скасування віз полягає саме в цьому. Треба створювати умови для зменшення нелегалів та вдосконалити нашу паспортну систему, реєстрацію тощо. Говорити ж про відміну європейських віз для українців – ще дуже рано. Але ми очікуємо на більш рішучі кроки з боку ЄС. Надалі сприятливий візовий режим має поширюватися на всіх громадян України, а не лише на окремі категорії”.

Дмитро Стаховський