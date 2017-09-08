У Франції відреагували на ініціативу Путіна щодо місії ООН на Донбасі

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ініціатива президента Росії Володимира Путіна стосовно місії ООН на Донбасі потребує «грунтовного вивчення». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам на брифінгу в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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«Ми ознайомилися з великим інтересом з ініціативою РФ стосовно оонівського контингенту, забезпечення безпеки ОБСЄ, які там працюють. Ми зараз розглянемо цю ініціативу з великою увагою. Подібні рішення потребують грунтовного вивчення з нашої сторони і з української сторони. Додаткових коментарів із цього приводу не буде», - сказав Ле Дріан, відповідаючи на запитання, чи повинні миротворці ООН перебувати на лінії розмежування або на всій території Донбасу, й чи можуть росіяни брати в ній участь.

Нагадаємо, 8 вересня очільник МЗС Росії Сергій Лавров дезавуював заяву президента РФ Володимира Путіна щодо введення миротворців ООН на лінію зіткнення на Донбасі.

Тепер пропозиція РФ полягає в тому, щоб надати СММ ОБСЄ озброєну охорону, склад якої буде визначено "сторонами конфлікту - Києвом, Донецьком і Луганськом".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір в наступному місяці представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії, як сторони конфлікту, представити агресію внутрішнім українським конфліктом і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України .

7 вересня, Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.