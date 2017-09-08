У Путіна переглянули його заяву про миротворців ООН на Донбасі

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров дезавуював заяву президента РФ Володимира Путіна щодо введення миротворців ООН на лінію зіткнення на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, він сказав на брифінгу в Москві за підсумками переговорів з очільником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, що з ініціативою виступив президент РФ, але він хотів би уточнити деталі. За його словами, мета її - домогтися суворого виконання Мінських домовленостей, де записано, що контроль над кордоном України буде передано тільки після виконання політичних домовленостей.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває у повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

Він додав, що РФ «давно порушувала питання», щоб озброїти спостерігачів СММ, але у ОБСЄ немає досвіду збройних місій, а у ООН є.

«Наша пропозиція полягає в тому, щоб спостерігачі ОБСЄ сумлінно, чітко і ефективно виконували спостереження за реалізацією Мінських домовленостей, давайте надамо їм збройну охорону, склад якої буде визначено сторонами конфлікту - Києвом, Донецьком і Луганськом» - сказав він.

При цьому він заявив, що пропозиція України розмістити миротворців на кордоні з РФ не відповідає Мінську-2.

Читайте такожПорошенко назвав умови розміщення місії ООН на Донбасі: уся зона АТО і жодних узгоджень з бойовиками

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір в наступному місяці представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії, як сторони конфлікту, представити агресію внутрішнім українським конфліктом і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України .

7 вересня, Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.