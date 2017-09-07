Залякуванням місії ОБСЄ Росія прагне приховати свою відповідальність за конфлікт на Донбасі – МЗС

Залякуванням спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Росія намагається приховати свою відповідальність за розпалювання конфлікту на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"МЗС України рішуче засуджує системні обмеження та провокації з боку Росії та підконтрольних їй бойовиків проти спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ). Їх мета очевидна - приховування відповідальності Кремля за розпалювання конфлікту та блокування виконання Мінських домовленостей", - наголошують українські дипломати.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що згідно з оприлюдненою 6 вересня тематичною доповіддю «Обмеження свободи пересування та інші перешкоджання у виконанні мандата СММ» за січень-червень 2017 року, саме на території неконтрольованих урядом України окремих районів Донецької та Луганської області було зафіксовано переважну більшість грубих порушень свободи пересування спостерігачів.

"Особливе занепокоєння викликають повідомлення про вороже ставлення проросійських бойовиків до спостерігачів СММ, що іноді супроводжувалися насильством", - заявляють в МЗС.

У доповіді, зокрема, повідомляється, що «загибель одного з членів патруля СММ під час інциденту, що стався 23 квітня поблизу Пришиба (район поза урядовим контролем) стала найсерйознішим наслідком усіх погроз та ризиків, з якими стикаються спостерігачі місії в такому небезпечному середовищі».

"Системні обмеження щодо пересування з боку російських гібридних сил застосовуються під час спроб СММ потрапити на неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону. За звітний період СММ інформувала про 40 таких випадків. Такі дії РФ є грубим порушенням ст.4 Мінського протоколу про забезпечення постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і РФ. Вони спрямовані на здійснення безперебійного постачання російської зброї, боєприпасів та найманців на територію України", - йдеться у заяві українських дипломатів.

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"Вчергове вимагаємо від РФ припинити залякування спостерігачів СММ, відмовитися від практики «закритих зон» для спостереження ОБСЄ та гарантувати безпечний та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, у тому числі й до тимчасово неконтрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону", - наголосили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан наголосив, що за перші шість місяців 2017 року 75% обмежень свободи пересування СММ сталися на окупованій території Донбасу, яку контролюють російські бойовики та найманці. За його словами, у першій половині 2017 року спостерігачі зіштовхувалися з проблемою обмежень та перешкоджань у 480 випадках. У перші шість місяців 2017 року було зафіксовано 13 інцидентів, які супроводжувалися насильницькими діями, і усі з них сталися на територіях, які не контролюються урядом України. Для прикладу, у 2016 році у період з липня по грудень було зафіксовано лише один такий інцидент.

"Насильство та погрози насильства повинні припинитися", - наголосив Апакан.

Повідомлення Апакана з'явилося на тлі заяви президента Росії Володимира Путіна про згоду на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.