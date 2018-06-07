Пригоди Саакашвілі в Україні

Беручи до уваги те, що прорив в Україну, коли екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі прихильники буквально на руках пронесли крізь державний кордон із Польщею, стався на Львівщині, не дивно, що перші свої заяви він зробив у місті Лева. Тут він і анонсував тур по регіонах, під час якого, мовляв, революцій робити не збирається, але буде критикувати владу та добиватися виконання ряду вимог, зокрема: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

За його словами, решту вимог до влади буде збирати в усіх містах, які зібрався відвідати. На переконання політика, після такої «подорожі», коли 19 вересня він з’явиться у Києві, побільшає і його прихильників. Причому, врешті-решт у столиці все «закінчиться, як у пункті пропуску «Шегині»».

Тож, отримавши у Львові підозру у незаконному перетині кордону, Саакашвілі рушив по країні. І першою відвідав Буковину.

Перше, що кинулося в очі – Саакашвілі такий самий неквапливий, як і ті українські політики, яких він завзято критикує. Справа у тому, що на заплановану на вечір 13 вересня зустріч на центральній площі Чернівців, де зібралося приблизно п’ять сотен людей, він запізнився майже на 40 хвилин. Увесь час очікування організатори мітингу розважали людей, чим могли: і піснями «Океану Ельзи» та «Скрябіна», й емоційними промовами місцевих політиків. Нарешті, колишній голова Одеської ОДА у супроводі екс-голови Чернівецької ОДА, а нині – керівника обласного «Руху нових сил» Романа Ванзуряка, неквапливо пройшов крізь натовп. Люди, зачекавшись на нього, діставали з кишень мобільні телефони і робили з екс-президентом Грузії селфі. Втім, коли до політика підійшов хлопчик років 12-ти з проханням автографу, щоб «хвалитися однокласникам», Саакашвілі прохання проігнорував, сказавши: «Потім підійдеш»…

Подальша промова політика, в принципі, була насичена очікуваною критикою президента України Порошенка. Саакашвілі, у притаманній йому манері, слів не добирав.

«Він хотів мене позбавити можливості спілкуватися з вами, дивитися у ваші очі. Але він не зміг цього зробити. Тому що народ України показав усім, що будь-які плани олігархів ніколи не пройдуть. Це не Росія і не якась інша пострадянська країна. Це Україна, яка має гідність, яка завжди перемагає і перемагатиме», – заявив він.

Далі, попросивши вибачення за погану українську, Саакашвілі продовжив виступ російською мовою. Майже годину він звинувачував українських високопосадовців у корупції та узурпації влади. Натовп емоційно аплодував та вигукував: «Міхо, ми підтримуємо тебе». І, хоча його послання до людей виглядало імпровізованим, насправді уважний глядач міг побачити, що протягом усього виступу він, час від часу, заглядав до аркушів паперу з підготовленими тезами.

Після виступу Саакашвілі сів у автомобіль з грузинськими номерними знаками і в супроводі трьох автівок попрямував кортежем у бік румунського кордону. Як з’ясувалося пізніше, політик ночував у готелі в селі Тарашани Глибоцького району. Готель пов’язують з людиною, яку генпрокурор Луценко якось називав «ватажком контрабандистів».

Після Буковини і кількаденного затишшя, Саакашвілі вирушив на південь країни, до Херсонщини. У п’ятницю, 15 вересня, він відвідав Херсон, у якому вже почалося дводенне святкування Дня міста. Чи то офіційні святкування, чи то просто відсутність координації серед активістів, які підтримують екс-президента Грузії, не обійшлося без сумбуру.

Спочатку у місцевих активістів з'явилася інформація про те, що зустріч з Саакашвілі буде проходити о 13:00 біля будівлі обласного управління Нацполіції. Однак вона не відбулася. Ба більше, патріотично налаштовані херсонські активісти, домовившись через соцмережі, ще за день до приїзду скандального політика самі провели кілька протестних акцій біля місцевого Головного управління Нацполіції. Але, з якоїсь невідомої логіки, відмовились від залучення до цих дії особисто Міхеїла Саакашвілі. Принаймні, за словами херсонської активістки Наталії Вотеічкіной, яка начебто і відмовила його від мітингу біля Нацполіції, під час попередніх акцій вже були зіткнення активістів з правоохоронцями, тому, мовляв, не слід нікого провокувати на можливе протистояння. «Звертаюсь до Саакашвілі. Давайте обійдемось без зайвого піару», - написала вона на своїй сторінці в одній з соцмереж.

Пізніше з'явилася інформація, що о 18:00 Саакашвілі відвідає молебень у с. Білозерка і зустрінеться з капеланом Ігорем Петренко, якому також було вручено підозру у незаконному перетині кордону у пункті пропуску «Шегині». Та, попри очікування, зустріч з капеланом була дуже короткою і з невеликою кількістю присутніх.

Наступним пунктом «подорожі» Саакашвілі було призначено площу Свободи у Херсоні, де о 19:00 мала відбутися його зустріч з активістами місцевого Євромайдану. Близько півсотні людей зібралися зустріти політика, але скоро їх чекало розчарування. Воно втілилося в образі невідомого чоловіка у вишиванці, який представився одним з організаторів політичного туру Саакашвілі і який повідомив активістів – Міхеїл вже у Херсоні, спілкується з місцевими мешканцями на іншій вулиці – Суворова, біля ресторану «Стамбул». Присутніх, які слухали про те, що він цілком законно перетнув державний кордон, подяку всім, хто допоміг йому «повернутися додому», про те, що політиці потрібні нові люди, для «яких політика – не професія», було небагато – кілька десятків. Висловивши всі заготовані тези про брехливу владу та знущання над його прихильниками, Саакашвілі послався на необхідність їхати до… Івано-Франківська, сів в авто і поїхав.

Вже наступного дня, в суботу, 16 вересня, Міхеїл дійсно зустрівся з трьома сотнями франківців. Чому відразу було не поїхати з Чернівців сюди, натомість, політик два рази перетнув країну із заходу на південь і назад? Питання лишилось без відповіді. Зустріч з громадою Івано-Франківська пройшла спокійно, без будь-яких порушень громадського порядку.

Натомість, неспокійною виявилася поїздка політика до Вінниці, яку Саакашвілі відвідав у неділю, 17 вересня. Місто зустріло його неоднозначно: лунало і «Ганьба», і «Дякую», не обійшлося без штовханини, під час якої, на щастя, обійшлося без серйозних травм.

За різними чутками, «противниками» Саакашвілі у Вінниці нібито виявилися централізовано привезені на мітинг місцеві комунальники, які без ентузіазму тримали плакати «Міхо – ти брехло» та інші, а «прихильники», які кричали «Дякую», нібито дякували за обіцяну винагороду у 500 грн від якихось «організаторів акції»…

Як би там не було, на самого політика цей мітинг справив приємне враження, адже на своїй сторінці у Facebook він подякував «фантастичній багатотисячній зустрічі у Вінниці». «Такої енергії я не бачив ніде після Майдану!», - написав він.

Слід, правда, зауважити, що, за офіційними даними вінницької поліції, на зустрічі було не більше 200 чоловік, з яких 50 – прихильники екс-голови Одеської ОДА.

А поки подорож Саакашвілі для збору претензій до влади від невдоволеного населення України триває, цікаво також спостерігати, яких «компліментів» назбирав сам політик на свою адресу. Так, наприклад, у Дніпрі тур екс-президента Грузії вважають «пересувним цирком». А у соцмережах українці переймаються не тим, що Саакашвілі говорить на акціях, як тим, чи вступиться він та його впливові друзі за тих звичайних людей, хто вже отримав виклик до суду через прорив кордону.

До речі, справу про вчинення політиком адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону Мостиський райсуд Львівської області розглядатиме у понеділок, 18 вересня.

УНІАН