Лясовський вважає, що питання виборів голови Нацради "штучно перебільшене"

Відповідальний секретар Національної ради з телерадіомовлення Владислав ЛЯСОВСЬКИЙ, дізнавшись про подання членів Національної ради його кандидатури на посаду голови Національної ради, відзначив, що він вдячний колегам за довіру, але має намір подати самовідвід. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Як заявив у коментарі УНІАН сам В.ЛЯСОВСЬКИЙ, "за останні роки найкращим головою був Віталій ШЕВЧЕНКО і я не можу і не хочу на сьогоднішній день якось змінювати ситуацію, принаймні, для себе. Скажемо так, не готовий до цієї відповідальної роботи”.

В.ЛЯСОВСЬКИЙ також зауважив, що внесення його кандидатури на посаду голови Нацради - висока честь, хоча це було для нього несподіваним.

Разом з тим, В.ЛЯСОВСЬКИЙ звернув увагу на те, що Національна рада є конституційним колегіальним органом, а повноваження її голови чітко прописані в законі і зводяться до головування на засіданні, підписування ліцензій разом з відповідальним секретарем, та представництва в органах державної влади. Тому, на його думку, "питання головування в Національній раді перебільшене”.

В.ЛЯСОВСЬКИЙ зазначив, що формування всіх рішень і їх прийняття є виключно колегіальною функцією всієї Нацради, а не когось персонально – голови, першого заступника, чи будь-якого іншого керівника. “Тому мені здається, що питання внутрішнього керівництва Нацради не впливатиме на рішення, пов’язані з роботою Нацради. Її робота як була стабільною, такою вона і залишається”, - додав він.

Крім того, В.ЛЯСОВСЬКИЙ переконаний, що обрання чи не обрання голови не вплине на роботу Нацради, оскільки є чітко визначений механізм, за яким перший заступник голови має право виконувати обов’язки керівника за неможливості першої особи виконувати свої функції. “Тобто, навіть сьогодні ми не можемо казати, що у нас немає голови – є виконуючий обов’язки, який має право підпису і повноваження, щоб виконувати їх у повному обсязі”, - сказав він.

В.ЛЯСОВСЬКИЙ також повідомив, що 29 квітня запланованого раніше засідання Нацради не буде, тому що декілька її членів будуть у відрядженнях, а наступне засідання планується на 13 травня. “По процедурі обрання голови може бути розглянуто абсолютно формально – я надам самовідвід, що я вже зробив, і на цьому питання буде вичерпано”, - сказав В.ЛЯСОВСЬКИЙ, додавши, що за умови висування інших кандидатур, їх також будуть розглядати.

“Ще раз хотів би закликати всіх – не треба так уважно ставитися до цього питання. Працює вісім членів Національної ради, четвірка від Верховної Ради, четвірка від Президента, ми разом вирішуємо всі питання... Робота Національної ради не заблокована, ми працюємо в повному обсязі і повному темпі”, - наголосив В.ЛЯСОВСЬКИЙ.

Як повідомило напередодні видання “Телекритика”, члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО, Ігор КУРУС та Юрій ПЛАКСЮК висунули кандидатуру В.ЛЯСОВСЬКОГО на посаду голови Нацради. Сам же кандидат зауважив, що “із здивуванням дізнався про це подання і моментально написав заяву про самовідвід, висловивши вдячність колегам за виявлену довіру”. Ще раніше голова Нацради В.ШЕВЧЕНКО та його перший заступник І.КУРУС оголосили про намір піти у відставку й подали відповідні заяви. 14 квітня члени Нацради задовольнили заяву І.КУРУСА, призначивши на посаду першого заступника голови Нацради Андрія МІРОШНИЧЕНКА, а 21 квітня рада задовольнила заяву В.ШЕВЧЕНКА про звільнення з посади голови за власним бажанням.