Молдова закликає ООН обговорити виведення російських військ із Придністров’я

Молдова знову закликає ООН обговорити відведення російських військ з сепаратистського регіону Придністров’я.

Про це заявив молдовський прем’єр Павел Філіп 22 вересня під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

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«Ми наполягаємо на повному і беззастережному відведенні так званої Оперативної групи російських військ, яка є легальною наступницею колишньої 14-ї радянської армії, що нелегально базується на території Республіки Молдова», – сказав Філіп.

Нагадаємо, у серпні лист із проханням обговорити виведення російських військ із Придністров’я на сесії Генеральної асамблеї передав до ООН постійний представник Молдови в цій організації Віктор Морару.

21 липня парламент Молдови прийняв заяву про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.

Президент Ігор Додон назвав дії правлячої коаліції черговою провокацією щодо Росії напередодні візиту в Молдову віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна. Російського чиновника Молдова відмовилася пускати у свій повітряний простір.