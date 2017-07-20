Молдова відмовилась прийняти військовий літак із російським віце-прем'єром Рогозіним

У Молдові Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції заборонило російській делегації на чолі з віце-прем'єром Дмитром Рогозіним пролетіти через свій повітряний простір, пише NewsMaker з посиланням на молдовські ЗМІ.

Видання повідомляє, що російський віце-прем’єр планував візит для участі в святкуванні 25-річчя початку миротворчої операції на Дністрі. Однак, молдовське міністерство направило лист про відмову у посольство РФ 19 липня, де зазначається, що Рогозіну змушені відмовити у дозволі на проліт через повітряний простір Молдови і посадку літаків ВПС Росії в аеропортах Кишинева і Тирасполя.

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Відмову у листі аргументували відсутністю необхідних для посадки російських літаків умов, а саме відсутністю контролю за Тираспольським аеропортом про що російська сторона була раніше неодноразово попереджена.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство закордонних справ України з подивом сприйняло заяву Державної думи Федеральних Зборів РФ від 7 липня, в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу української та молдовської сторін, зокрема, у нібито блокаді Придністровського регіону Республіки Молдова.