Проросійський президент Молдови засудив вимогу парламенту щодо військ у Придністров'ї

Президент Молдови Ігор Додон виступив проти резолюції парламенту, у якій депутати висунули вимогу вивести російські війська з території невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє Дзеркало тижня.

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"Категорично засуджую цю чергову провокацію. Дані дії спрямовані на погіршення відносин з Російською Федерацією і підрив тих успіхів, яких вдалося досягти спільно з російським керівництвом, а саме: в області експорту молдавської продукції, ситуації з мігрантами, регіонального співробітництва, освітніх та гуманітарних програм", - повідомив Додон.

Як повідомляв УНІАН, парламент Молдови прийняв заяву щодо виведення російських військ з території республіки. За ухвалення рішення проголосував 61 депутат (зі 101) від правлячої коаліції, Ліберальної та Ліберально-Демократичної партії. Депутати від опозиційної партії соціалістів в знак протесту покинули зал засідань. Вони назвали цей документ геополітичною провокацією.

В документі наголошується, що подальше перебування російських військ у східних районах Молдови "є порушенням конституційних норм, що стосуються суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і постійного нейтралітету Молдови, а також норм міжнародного права".

Росія окупувала частину Молдови 25 років тому. На початку травня Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету.