Молдова просить ООН підняти питання про виведення військових РФ з Придністров'я
Кишинів звернувся до ООН з проханням включити до порядку денного найближчої сесії Генасамблеї питання про повне виведення російських військ із Придністров'я.
Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військ із Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.
Відповідний лист постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару оприлюднено у вівторок, 22 серпня, передає dw.com.
У Кишиневі переконані, що присутність військовослужбовців РФ "є загрозою для підтримки міжнародного миру і безпеки", - наголошується в листі.
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Морару попросив ООН підтримати зусилля Молдови, спрямовані на завершення процесу "безумовного, упорядкованого та повного виведення іноземних збройних сил з її національної території".
Постпред Молдови при ООН навів в тексті звернення витримку з декларації ОБСЄ, прийнятої у 1999 році, в якій віталося "зобов'язання Російської Федерації завершити виведення російських сил із території Молдови до кінця 2002 року". 72-а сесія Генасамблеї ООН відкриється 12 вересня.
Нагадаємо, 21 липня парламент Молдови прийняв заяву про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.
Президент Ігор Додон назвав дії правлячої коаліції черговою провокацією щодо Росії напередодні візиту в Молдову віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна. Російського чиновника Молдова відмовилася пускати у свій повітряний простір.