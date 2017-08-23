Молдова просить ООН підняти питання про виведення військових РФ з Придністров'я

Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військ із Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Відповідний лист постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару оприлюднено у вівторок, 22 серпня, передає dw.com.

У Кишиневі переконані, що присутність військовослужбовців РФ "є загрозою для підтримки міжнародного миру і безпеки", - наголошується в листі.

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Морару попросив ООН підтримати зусилля Молдови, спрямовані на завершення процесу "безумовного, упорядкованого та повного виведення іноземних збройних сил з її національної території".

Постпред Молдови при ООН навів в тексті звернення витримку з декларації ОБСЄ, прийнятої у 1999 році, в якій віталося "зобов'язання Російської Федерації завершити виведення російських сил із території Молдови до кінця 2002 року". 72-а сесія Генасамблеї ООН відкриється 12 вересня.

Нагадаємо, 21 липня парламент Молдови прийняв заяву про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.

Президент Ігор Додон назвав дії правлячої коаліції черговою провокацією щодо Росії напередодні візиту в Молдову віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна. Російського чиновника Молдова відмовилася пускати у свій повітряний простір.