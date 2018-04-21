20% задоволені урядом Януковича, 63% – дають негативну оцінку
“Не в той бік спрямовано енергію”... “Усі гребуть у свої кишені”... “Пора б і про народ серйозно подумати”... На запитання сайту відповіло 1513 користувачів Інтернет...
Чверть опитаних на веб-сайті УНІАН респондентів позитивно оцінюють діяльність уряду Януковича за його перші 100 днів. Негативно – майже дві третини. На запитання відповіло 1505 користувачів Інтернет (станом на 8 листопада, 13.00).
Запитання сформульовано таким чином: “Як Ви оцінюєте 100 днів Януковича”.
Підсумувавши відповіді на українськомовній та російськомовній версіях сайту, ми отримали такі результати:
“Позитивно” – 20,1%;
“Негативно” – 63,2%;
“Ні так ні сяк” – 13,6%;
“Не знаю” – 1,7%;
“Інше” – 0,7%.
Наші відвідувачі також надіслали в редакцію власні варіанти відповіді (“інше”), зокрема, такі: “Не в той бік спрямовано енергію”; “Усі гребуть у свої кишені”; “Пора б і про народ серйозно подумати”; “Це людина – жах, і дії його – жахливі”. Решта надісланих відповідей відзначається занадто високою експресивністю.
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