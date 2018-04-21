20% задоволені урядом Януковича, 63% – дають негативну оцінку

Чверть опитаних на веб-сайті УНІАН респондентів позитивно оцінюють діяльність уряду Януковича за його перші 100 днів. Негативно – майже дві третини. На запитання відповіло 1505 користувачів Інтернет (станом на 8 листопада, 13.00).

Запитання сформульовано таким чином: “Як Ви оцінюєте 100 днів Януковича”.

Підсумувавши відповіді на українськомовній та російськомовній версіях сайту, ми отримали такі результати:

“Позитивно” – 20,1%;

“Негативно” – 63,2%;

“Ні так ні сяк” – 13,6%;

“Не знаю” – 1,7%;

“Інше” – 0,7%.

Наші відвідувачі також надіслали в редакцію власні варіанти відповіді (“інше”), зокрема, такі: “Не в той бік спрямовано енергію”; “Усі гребуть у свої кишені”; “Пора б і про народ серйозно подумати”; “Це людина – жах, і дії його – жахливі”. Решта надісланих відповідей відзначається занадто високою експресивністю.

Опитування триває: дивіться українськомовнута російськомовнуверсії УНІАН-сайту.