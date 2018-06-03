Віхи тижня: Луценко і німці, Тимошенко і МВФ, Ющенко і Східне партнерство

Міністр внутрішніх справ особистим прикладом довів, що Німеччина – не Україна. Президент розраховує на розвиток відносин з Європейським Союзом. Після отримання другого траншу кредиту від МВФ прем`єр не збирається кардинально міняти бюджет-2009.

Юрій Луценко словом і ділом довів, що авторитетів для нього не існує. Зокрема – і серед німецьких колег. Політ міністра внутрішніх справ до Сеула з пересадкою на німецькій землі став просто феєричним. Інцидент за участю Юрія Віталійовича і його старшого сина в аеропорту Франкфурта поступово обростає новими подробицями. У сухому залишку – небажання командира лайнера «Люфтганзи» брати на борт п`яного пасажира з України і подальша спроба довести відсутність алкоголю в крові за допомогою непарламентських методів. Негарно вийшло.

Після повернення з Кореї Юрій Луценко подав до парламенту заяву про свою відставку, яку попросив розглянути за його відсутності. Юрій Віталійович стверджує, що в аеропорту Франкфурта вступився за свого сина, і визнає, що випив келих пива в ресторані аеропорту. Лідер «Народної самооборони» розгледів інтриги президентського секретаріату в роздуванні «побутової події», пообіцявши подати до суду на газету Bild, що детально описала його пригоди на німецькій землі. Партія регіонів не упустила можливості зажадати негайної відставки міністра, що зарвався, а Президент Ющенко доручив оперативно розслідувати обставини події. До речі, інтереси України у Німеччині представляє колишній прес-секретар Віктора Андрійовича Наталія Зарудна, що може дати Банковій додаткові аргументи для тиску на Луценка.

Дуже цікаво, яку позицію щодо звільнення Луценка займе БЮТ і сама Юлія Тимошенко. З одного боку, здавати свого (у лояльності Юрія Віталійовича приводів сумніватися не було) якось не з руки, з іншого – велика спокуса спробувати обміняти «скальп» лідера «Народної самооборони» на створення ситуативної конституційної більшості з Партією регіонів. До того ж у БЮТ у Юрія Луценка вистачає недоброзичливців, і вони навряд чи упустять можливість висловити свою позицію з даного питання. І спікер парламенту Володимир Литвин абсолютно має рацію, відзначаючи, що народні депутати захочуть взяти безпосередню участь у визначенні долі міністра внутрішніх справ.

Тим часом Юлія Тимошенко одержала передих на фінансово-економічному напрямі: МВФ 8 травня ухвалив рішення про виділення нашій країні чергового траншу кредиту розміром в 2,8 мільярда доларів. Втім, і без цієї фінансової ін`єкції Юлія Володимирівна не збирається переглядати основні показники бюджету-2009. Логіка у прем`єра залізна: раз держбюджет вже чотири місяці перевиконується, який сенс в його вдосконаленні? Власне кажучи, і з винесенням антикризової програми на розгляд парламентаріїв Кабмін поспішати не стане, хоча регіонали переконливо вимагають пред`явити документ.

Зате прем`єр знайшла в собі сили відмовитися від урядового рішення про впровадження платних перездач студентами «хвостів» в державних вузах. Мабуть, Юлія Тимошенко пригадала, що саме студентство завжди було в перших лавах прихильників біло-сердечних. Оригінально вирішили потурбуватися про майбутній електорат і комуністи: перший секретар КПУ Петро Симоненко пропонує повернути смертну кару, розширивши перелік підстав для її застосування торгівлею людьми і злочинами, пов`язаними з наркотиками.

Через вибух у салоні гральних автоматів в рідному Дніпропетровську Юлія Тимошенко не відвідала саміт «Східного партнерства» в Празі, надавши можливість Віктору Ющенку одноосібно продемонструвати свою прихильність ідеям європейської інтеграції. Напередодні відльоту в столицю Чехії український Президент зустрівся зі своїм білоруським колегою. Нічого дивного: Олександра Лукашенка все активніше підштовхують до зближення з ЄС, і Ющенко може стати на цьому шляху одночасно провідником і адвокатом. Хто знає, мабуть і співпраця з Білоруссю в питаннях енергетичної співпраці вдасться налагодити. Віктор Андрійович в який вже раз підкреслив, що не вважає «Східне партнерство» альтернативою інтеграції нашої країни в Євросоюз, але невдача: підбадьорливі голоси єврочиновників у відповідь так і не прозвучали.

Євген Магда