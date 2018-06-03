Віхи тижня: Луценко і німці, Тимошенко і МВФ, Ющенко і Східне партнерство
Інтереси України у Німеччині представляє колишній прес-секретар Ющенка Наталія Зарудна, що може дати Банковій додаткові аргументи...
Міністр внутрішніх справ особистим прикладом довів, що Німеччина – не Україна. Президент розраховує на розвиток відносин з Європейським Союзом. Після отримання другого траншу кредиту від МВФ прем`єр не збирається кардинально міняти бюджет-2009.
|Юрій Луценко
Після повернення з Кореї Юрій Луценко подав до парламенту заяву про свою відставку, яку попросив розглянути за його відсутності. Юрій Віталійович стверджує, що в аеропорту Франкфурта вступився за свого сина, і визнає, що випив келих пива в ресторані аеропорту. Лідер «Народної самооборони» розгледів інтриги президентського секретаріату в роздуванні «побутової події», пообіцявши подати до суду на газету Bild, що детально описала його пригоди на німецькій землі. Партія регіонів не упустила можливості зажадати негайної відставки міністра, що зарвався, а Президент Ющенко доручив оперативно розслідувати обставини події. До речі, інтереси України у Німеччині представляє колишній прес-секретар Віктора Андрійовича Наталія Зарудна, що може дати Банковій додаткові аргументи для тиску на Луценка.
|Юлія Тимошенко
Тим часом Юлія Тимошенко одержала передих на фінансово-економічному напрямі: МВФ 8 травня ухвалив рішення про виділення нашій країні чергового траншу кредиту розміром в 2,8 мільярда доларів. Втім, і без цієї фінансової ін`єкції Юлія Володимирівна не збирається переглядати основні показники бюджету-2009. Логіка у прем`єра залізна: раз держбюджет вже чотири місяці перевиконується, який сенс в його вдосконаленні? Власне кажучи, і з винесенням антикризової програми на розгляд парламентаріїв Кабмін поспішати не стане, хоча регіонали переконливо вимагають пред`явити документ.
Зате прем`єр знайшла в собі сили відмовитися від урядового рішення про впровадження платних перездач студентами «хвостів» в державних вузах. Мабуть, Юлія Тимошенко пригадала, що саме студентство завжди було в перших лавах прихильників біло-сердечних. Оригінально вирішили потурбуватися про майбутній електорат і комуністи: перший секретар КПУ Петро Симоненко пропонує повернути смертну кару, розширивши перелік підстав для її застосування торгівлею людьми і злочинами, пов`язаними з наркотиками.
|Віктор Ющенко і Хав`єр Солана під час зустрічі перед самітом «Східне партнерство». Прага, 7 травня
Євген Магда