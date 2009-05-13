У Литвина чекають, що м’яч з КС повернеться на поле Верховної Ради

Тільки Верховна Рада може призначати дату президентських виборів.

На цьому наголосив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що після того як Конституційний Суд визнає, що призначена парламентом дата виборів президента на 25 жовтня є неконституційною, «м’яч повертається на поле Верховної Ради». За його словами, КС може визнати рішення неконституційним, але не може призначати дату виборів. «Це винятково повноваження Верховної Ради – призначення дати президентських виборів, тому парламент має здійснити свою місію, свою функцію», - додав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

На запитання журналістів, якщо через різні причини парламент не зможе прийняти рішення щодо нової дати президентських виборів, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ відповів, «тоді Президент може владарювати ще невідомо скільки». В той же час він додав, що при нинішньому рейтингу В.ЮЩЕНКА, який опустився «нижче плінтуса» це нереально, оскільки буде суспільний тиск. Говорячи про рішення КС щодо дати виборів О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що це означатиме, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО «додатково буде знаходитися в кріслі Президента як мінімум 3 місяці, і це значить що в Секретаріаті Президента буде ще більше можливостей розробляти схеми та інтриги для того, щоб потрапити в парламент».

За його словами, СП хоче дострокових парламентських виборів, і «провокує їх» разом із фракцією Партії регіонів, оскільки представники Секретаріату хочуть, «користуючись адміністративним ресурсом» потрапити до парламенту, оскільки після президентських виборів вони «втратять свої посади».

В той же час О.ЗАРУБІНСЬКИЙ переконаний, що 25 жовтня це була не конституційна дата виборів президента.