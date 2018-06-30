Що залишається Президенту?

Очікується, що найближчим часом у Верховній Раді ПР і БЮТ можуть утворити коаліцію. Президент України Віктор Ющенко назвав цю коаліцію «злочином проти свободи, проти демократії», сказав, що це схоже на державний заколот, а також, що ці політичні сили хочуть розділити Україну “на двох”. Віктор Ющенко наголосив, що виборів Президента в парламенті не допустить. Які важелі залишилися в Президента, аби запобігти наслідкам такого альянсу? Про це ми запитали в експертів.

Борис Беспалий, екс-депутат, юрист:

ЮЩЕНКО МОЖЕ РОБИТИ ЛИШЕ ЯКІСЬ РИТУАЛЬНІ КРОКИ

Гадаю, таке переформатування для країни не було б погане. Але якщо коаліція захоче провести зміни Конституції щодо обрання Президента в парламенті та продовжити повноваження ВР, – то це, на мій погляд, фактично антиконституційний переворот, якому треба протистояти усіма можливими способами.

Щодо Президента… Сьогоднішня політична криза і всі інші кризи, які в нас є, – це, головним чином, результат його діяльності, радше – бездіяльності. Не думаю, що в нього зараз багато реальних впливів. Можуть бути зроблені якісь ритуальні кроки.

Наприклад, оголосили про зміни до Конституції і про те, що Президент обирається в парламенті. Тоді в Президента є класична можливість – подати у відставку, і необхідно проводити дострокові вибори за дев’яносто днів. Тобто той задум зривається.

Але якщо вони вже там змовляться і чинитимуть конституційний переворот, то можуть просто проігнорувати цей крок Президента – і все.

Відставка вважається дійсною з моменту оголошення її з трибуни Верховної Ради. А вони візьмуть і заблокують трибуну. Цей варіант спрацює гарантовано.

У БЮТ і ПР багато варіантів…

Наприклад, приймуть зміни до Конституції в першому читанні. Президент оголосить про відставку. А вони скажуть: «Ну і що? Виборів не треба, бо будуть зміни до Конституції, а за Конституцією повноваження Президента виконує голова ВР». Це передбачено. І Литвин виконуватиме повноваження, а восени вони проведуть свої вибори.

Президент може спробувати розпустити парламент, як і два роки тому, – але тоді він це робив, аби врятувати БЮТ і за підтримки БЮТ. Сам він цього зробити не зможе. Це вже стало зрозуміло восени, коли під сміховинними приводами його просто проігнорували.

Тому я б не сказав, що Віктор Ющенко є гравцем вищої ліги.

А взагалі все залежатиме від того, як утворюватиметься коаліція. Наприклад, якщо все робиться за формальними правилами – розпускається нинішня, створюється нова, подається кандидатура на прем’єра, – тоді і Ющенко буде змушений грати в цю гру. Але вони можуть і не створити коаліцію, а просто голосувати, як тоді казали, не разом, а водночас. Тоді Президент змушений реагувати на те, за що вони проголосують. А зміни можуть бути юридично коректні або юридично некоректні за формою. Наприклад, якщо ВР захоче продовжити собі повноваження, то це вже буде узурпація влади – коли самі собі продовжують повноваження.

Звісно, якщо буде спроба змінити Конституцію, то КС має розглядати проекти змін – тож і там ще має бути поле битви.

Вадим Карасьов, політолог:

ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕ ОЧОЛИТИ ПРОТЕСТИ СУСПІЛЬСТВА

Президент чекає, що скаже український народ. У народу хочуть забрати останню його валюту – валюту демократії, свободи – право голосу. Так, очікуються протести суспільства. Президент може очолити ці протести, але це, за великим рахунком, справа самого народу. Тому що ця коаліція – ніяка не Коаліція відродження і соборності... Я її називаю КПЗ – коаліція проти змін.

Вони спеціально нав’язують Президентові думку щодо розпуску парламенту – якщо оголосять про коаліцію. А потім його звинувачуватимуть у тому, що він порушив Конституцію, і почнеться ще одна атака на Президента.

Ми стоїмо перед загрозою повернення в радянські часи, тільки без ядерної зброї. У промисловому сенсі – це повернення застійних часів, брежнєвщини...

Віктор Мусіяка, екс-депутат, юрист:

Є КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД, ЯКИЙ І СКАЖЕ СВОЄ СЛОВО

Чому всі кажуть, що це переворот?! Читаю сьогодні ЗМІ і якусь таку абракадабру пишуть… Якщо все відбуватиметься в рамках ВР, то причому тут переворот?!

Зараз можна говорити лише гіпотетично: здійснюються серйозні зміни в співвідношенні системи влад… Мене, наприклад, непокоїть ось що... Ми ще не бачили тексту домовленостей, але чуємо, що можуть бути запропоновані зміни, які сильно змінять демократичні засади чинної Конституції.

Проте є Конституційний Суд, який і скаже врешті-решт своє слово.

Щодо реакції Президента… Він може подати у відставку, аби провести дострокові вибори. Гадаю, він може також звернутися до Конституційного Суду, якщо буде якась конкретна дія...

Хочу всім сказати, що не потрібно істерик, бо коаліції ще немає. Зрозумійте, ідея цієї коаліції побудована на дуже тонкому й багатогранному врахуванні багатьох позицій. Найменший сумнів призведе до краху домовленостей.

Гадаю, найбільш імовірний і ефективний шлях у Віктора Ющенка буде через Суд.

Олександр Волков, екс-депутат:

МЕНІ ЛЮДИ В КРИМУ СКАЗАЛИ, ЩО НЕ ДОПУСТЯТЬ, АБИ В НИХ ЗАБРАЛИ ПРАВО ОБИРАТИ ПРЕЗИДЕНТА

У сьогоднішніх політичних і економічних кризових умовах, передусім економічних, вважаю, треба якось об’єднуватися двом мега-фракціям у коаліцію. Я б це підтримав, але дивлячись – на яких засадах.

Безумовно, зміни до Конституції потрібні, сьогодні не може бути двовладдя, виконавча гілка влади не може одночасно залежати від Кабміну і Президента. Виконавча гілка влади має бути зосереджена, я абсолютно в цьому переконаний, в одних руках – у Кабінету міністрів. Підкреслюю, не прем’єра, а Кабміну.

Безумовно, зміни необхідні до судової системи, оподаткування, до Земельного кодексу, те, що не врегульовано Конституцією, треба врегульовувати.

Але коли стоїть питання, аби забрати в народу право обирати Президента, – вважаю, це злочин. Злочин не тільки перед державою, а й найголовніше – перед народом України.

У пункті п’ятому Конституції написано, що влада належить народу. І якщо ви хочете, аби парламент обирав Президента, запитайте в народу.

Якщо народ скаже «ні», то ви не маєте права узурпувати право народу обирати Президента. Коли народ обирав сьогоднішніх нардепів, він не давав їм права обирати Президента в парламенті.

Друге питання, яке сьогодні обговорюється, – депутати хочуть продовжити термін депутатських повноважень до семи років. Це можна зробити. Цей парламент може за це проголосувати. Але набрати чинності таке рішення має тільки тоді, коли буде обрано наступний склад ВР.

Це буде по-людськи і з совістю. З моральної точки зору воно буде зрозумілим для людей і для всіх інших.

Чим Президент може запобігти? Гадаю, нічим. Тому що в нього дуже багато важелів забрали. І зараз він не зможе протидіяти тому, що насувається.

Але найсумніше те, що Президент не має підтримки народу. Я неодноразово казав йому напряму і через ЗМІ: «Шукайте підтримки в народу». А він цього не зробив.

Єдиний, хто може запобігти узурпації влади, – це не Президент. Це може зробити тільки український народ. Я сьогодні приїхав з Криму, мені люди там казали, що не допустять, аби в них відібрали їхнє право обирати Президента.

Нехай об’єднуються, нехай роблять коаліцію – хай роблять між собою все, що захочуть, але хай не зазіхають на право народу обирати Президента і на терміни депутатських повноважень.

Опитувала Ксеня Лесів