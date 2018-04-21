Норму про 15-відсоткове відрахування вилучили, але осадок залишився...

Щойно столична влада заявила про збільшення відрахувань на соціальне житло до 15% від загальної житлової площі, ринок житла відреагував підвищенням цін. Але рішення так і не було ухвалене. Київрада викреслила відповідну норму перед голосуванням постанови. Але ціни на житло назад навряд чи повернуться. Ситуацію прокоментував заступник міського голови Михайло Голиця.

Яка історія горезвісної постанови про 15%?

Київрада під час обговорення на сесії вилучила цю норму з проекту постанови. Депутати вирішили повернутися до цього питання під час затвердження бюджету і Програми соціально-економічного розвитку на 2007 рік. Я був автором цієї поправки. Про що йдеться? З одного боку, можна зрозуміти багатьох депутатів: збільшення відсотків відрахувань нібито дає більшу кількість квартир для соціально незахищених громадян. Але є й інший момент. Аналізуючи обсяги інвестицій у будівництво в Києві, ми звернули увагу на те, що обсяги капітального будівництва за останні півроку зменшились на 8%. Тобто говорити про збільшення відрахувань соцжитла до 15% ми можемо лише за умови, що ми витримаємо обсяги. Можна, звичайно, цю норму прийняти, але обсяги будівництва можуть суттєво впасти. Отже, доводиться зараз думати про інше – намагаємося зберегти сприятливим інвестиційний клімат. Адже, підвищуючи відрахування, ми виштовхуємо інвесторів за межі Києва, і вони будуються в інших містах області – супутниках столиці, де норма передачі соціального житла становить 5%.

Це підтверджує і моніторинг, який здійснюють Мінекономіки та Міністерство фінансів. Усе показує негативну тенденцію – у 2008–2009 роках буде відчутне падіння обсягів будівництва в Києві. Це дуже тривожний сигнал... Назвіть хоч одну галузь, яка несе такі навантаження. Сьогодні компанії, що займаються житловим будівництвом, відраховують, зокрема й бюджету, до 40%.

Після того, як КМДА оголосила про підняття соціальних відрахувань із забудовників, останні відразу підняли ціни на нерухомість. Чи збираєтеся якось реагувати?

Це називається “хотіли як краще, а вийшло, як завжди”. Якби Київрада прийняла це рішення, реально ці 15% почали б працювати через три роки, але будівельники одразу ж знайшли привід. Почувши про це, вони стали закладати до собівартості відповідні суми. А ціни для споживача відповідно зросли. І хоча б з цієї причини цього не варто робити.

Ринок ціни врегулює.

Чи не вплине на ціну на нерухомість обмеження у видачі земельних ділянок в столиці? Кажуть, у Києві лишилося зовсім небагато землі, придатної під забудову...

Немає такої проблеми, і нікуди земля не зникне.

Місто розширюватиметься. Це політична проблема, і політики будуть її вирішувати, оскільки таке розширення корисне не лише місту, а й також області.

Як столична влада може і збирається регулювати ціни на житло, які сьогодні зашкалюють з кожним місяцем?

Вона може це робити, лише нарощуючи обсяги будівництва. Якби в Києві будувалося не 1300 тис кв. метрів, а 2300, були б зовсім інші ціни. Комунальні забудовники – найбільші з них – ГоловКиївміськбуд, Житлоінвест, Спецжитлофонд – можуть забезпечити столицю обсягами житла лише наполовину. Тому влада має створити відповідні умови для всіх, хто може будувати якісно й швидко. Бо комунальні компанії не мають відповідного ресурсу, аби забезпечити потрібні обсяги. На ринку столиці працює близько 100 компаній. Треба їм допомагати щодо проходження технічних умов, фінансувати магістральні мережі, готувати будинки до експлуатації.

Цього року план забудівлі – 1300 тис кв. метрів, і він буде виконаний. На наступний рік план тільки формується, розглядатиметься на сесії у грудні. Орієнтовно, думаю, 1300–1400 тис. квадратів площі.

Соціальне житло, яке мають передавати забудовники місцевій владі, чимось відрізняється від іншого, що отримують пільгові категорії громадян?

Закон про соціальне житло набирає чинності 1 січня 2007 року. Тобто і з’явиться воно наступного року. Воно має інший статус, ніж те житло, що сьогодні видається мешканцям міста, котрі перебувають на квартирній черзі. Соціальне – не підлягає приватизації та має інші критерії зарахування пошукачів на облік, хоч і надається тим самим категоріям громадян: враховується майновий стан сімей, що, на нашу думку, більш справедливо. Бо в старому законі право отримувати житло мають, приміром, молоді спеціалісти, Герої України тощо. Будемо відвертими, ці люди мають більше можливостей придбати житло. А держава найперше має піклуватися про тих, хто не може побудувати будинок чи купити квартиру. Про дітей сиріт, приміром, про інвалідів, про офіцерів, звільнених у запас.

Дмитро Стаховський