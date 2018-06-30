Тимошенко: Хтось думає, що Янукович виправився, але збереглися кидки

Януковичу завадив страх відповідальності... Ми б довели це до логічного завершення, якби не істерія Президента... Справа не в Порошенку і не в Балозі, а Президенті...

Коли слухала сьогодні Юлію Тимошенко під час прес-конференції, яку вона вирішила дати за весь час переговорного процесу з Партією регіонів, мене, наївну, ніяк не покидали думки – хто ж більше, як це делікатніше сказати, – лукавить. Юлія Володимирівна, яка заявила, що проект Конституції, розповсюджений через ЗМІ, зовсім не той документ, який вони з ПР погодили? Чи спікер ВР Володимир Литвин, який каже, що це саме той горезвісний проект? Чи Віктор Федорович, який не захотів обиратися Президентом у парламенті і «благородно» вийшов з переговорного процесу?

ЯНУКОВИЧУ ЗАВАДИВ СТРАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Хоча Юлії Тимошенко хотілася якомога швидше поспростовувати всі “неправдиві” щодо неї заяви, які за останній час лунали у ЗМІ, у ВР і від Президента, вона почала досить спокійно – з привітання Європейської народної партії з перемогою на виборах до Європарламенту.

– У першу чергу, хочу розпочати з того, що сьогодні відомо абсолютно точно: Європейська народна партія перемогла (на виборах) до Європарламенту. Європейська народна партія – це партія, яка об’єднує майже всі лідерські партії Європейського Союзу і куди входить наша політична сила.

Тимошенко зробила відвертий натяк своїм опонентам:

– Вибори до Європарламенту, де брали участь майже всі діючі уряди ЄС довели: зовсім не факт, що ті політичні сили, які сьогодні долають кризу, знаходячись при владі, обов’язково будуть слабкими під час виборів. Гадаю, так само і наша команда діятиме й перемагатиме кризу.

– Але єдине, на чому б я хотіла зараз зупинити увагу… – різко перескочила вона. – Багато місяців з початку кризи говориться про те, що люди, суспільство підтримували об’єднання всіх політичних сил з усіма, без виключення, щоб можна було протистояти економічній кризі. І я з гіркотою зараз констатую, що, на жаль, брудна робота політиків окремих, абсолютна необізнаність у деталях переговорного процесу, нерозуміння економічної ситуації, у якій опинилася Україна, по суті справи, завадили об’єднати всі політичні сили навколо двох дуже важливих цілей. Перше – це запобігання кризі, яка сьогодні вирує всім світом. І справді, тільки єднання давало нам надію і давало нам усі підстави розраховувати, що Україна буде на порядок сильнішою під час цієї важкої кризи. Це значить одностайне голосування законів, узгодженого, абсолютно, у всіх комітетах і фракціях проекту закону про бюджет. Питання – чому до кінця не захотіли об’єднатися в єдину потужну національну команду і захистити кожну людину в країні? Гадаю, причина тільки одна – просто страх. Страх деяких великих політиків, які очолюють політичні сили, брати на себе відповідальність за кризу, за її подолання, брати на себе відповідальність приймати непопулярні рішення під час кризи. Просто страх! І для себе прийняли дуже просте рішення, не важливо, що буде з країною, не важливо, що потрібен захист країні, а важливо боротися за свої рейтинги. І скинули, по суті справи, все на мої плечі.

ЮЩЕНКО ДЕКЛАРУЄ СВОЇ БАЖАННЯ ЯК ДІЙСНІСТЬ

– Нічого… – захитала головою Юлія Володимирівна. – Хочу сказати, що, на відміну від усіх цих політиків, у мене страху немає. І я точно знаю, що хто б істерично не волав, не кричав, не бив і не сучив ногами, криза буде подолана, пенсії будуть проплачені, незважаючи на те, що лідер держави вже давно оголошував то несплату пенсій, то дефолт, то завал розрахунків з «Нафтогазом»… Хочу звернутися до лідера нації – не демонструвати дивну позицію, коли свої бажання він декларує як дійсність. Усупереч бажанню Президента України країна триматиме економічну, фінансову, енергетичну стабільність. А тим, кому страшно сьогодні об’єднуватися і брати на себе відповідальність, хай готується до виборів, хай заробляють дешеві рейтинги, а ми боротимемося за країну. Тому те, що не сталося єднання всіх політичних сил в одну команду для захисту країни від кризи, – це погано, але я не припиню роботи, аби це рано чи пізно, але обов’язково відбулося, і щоб ми мали можливість демонструвати в країні спокій і стабільність, прогнозованість і, безумовно, гідність.

ЗБЕРЕЖЕННЯ НИНІШНЬОЇ КОНСТИТУЦІЇ – НЕ ПЕРЕМОГА, А НИЩІВНА ПОРАЗКА

– Друге, навколо чого потрібно було єднатися, і про що, на жаль, зараз ніхто акцентовано не говорить, – Конституція, яка діє в Україні і яку відредагували під час політичних протистоянь у 2004 році, не здатна забезпечити нормальне функціонування державності. Не тільки під час кризи, у принципі не здатна. Хочу нагадати, що у 2004 році, захищаючи обрання Президента Ющенка на посаду, підкоригували Конституцію, і наша політична сила була категорично проти цього. І тоді відбулося, за дорученням Ющенка і при його підтримці, суттєве зменшення повноважень Президента країни, мінімум удвічі, і перенесення цих повноважень у сектор парламенту й уряду. Тоді був зроблений досить гігантських крок, що розбалансував повністю все державне управління країною. Якщо хтось думає, що збереження сьогоднішньої Конституції – це є перемога України, то це є важка і нищівна поразка. А прийняти конституційні зміни можна тільки 300 голосами. Жодна фракція й навіть існуюча сьогодні коаліція не здатні самостійно провести конституційну реформу. Для цього потрібне масштабне єднання у Верховній Раді навколо головних тез Конституції. Поки ми цього не зробимо, Україна все слабшатиме і слабшатиме, і жодні президентські вибори не зможуть навести лад без змін до Конституції. Немає значення, хто прийде на президентську посаду, не матиме більшості в парламенті. Обов’язково постане питання створення коаліції, внесення прем’єр-міністра… Далі продовжиться той самий хаос, розбрат, незбалансованість. Тому, на мій погляд, була державною, правильною позицією міняти Конституцію і давати країні сильну Конституцію.

Наступну заяву, яку я хочу зробити, – ця праця, цей колосальний труд зі створення проекту Конституції, який був би компромісний для всіх політичних сил, не завершився, не був доведений до логічного завершення. Тому не існувало жодного проекту, який був би офіційним і міг подаватися, і публічно обговорюватися. Хочу звернути на це увагу.

Хочу також заявити, що всі проекти Конституції, які оберталися в ЗМІ, не є ідентичними... І мені дуже шкода, що до того, як офіційний проект змін до Конституції зі всіма необхідними підписами за регламентом був унесений до ВР, почалася така масова, масштабна істерія, яка знищила, по суті справи, роботу, яка могла б принести Україні перед президентськими виборами нормальну Конституцію.

НЕІДЕНТИЧНІ ПРОЕКТИ КОНСТИТУЦІЇ РОЗПОВСЮДЖУВАЛИСЯ ЯК ГРИБИ ПІСЛЯ ДОЩУ

– Зразу хочу спростувати всі чутки й усі заяви, які гучно робилися, – що наша політична сила стояла на позиціях пролонгування повноважень ВР. Задовго до того, як почали говорити про прийняття будь-якої Конституції, наша фракція прийняла рішення про те, що ніякої пролонгації повноважень парламенту бути не може. І тому відразу скидається перший істеричний лейтмотив щодо компрометації і конституційного процесу, і нашої політичної сили.

Друге, на чому б я хотіла зупинитися, – починаючи з Помаранчевої революції наша команда і я особисто боролися за свободу слова, тому вносити в Конституцію будь-що, що б звужувало повноваження преси, – такого бути не може. Але абсолютно недопустимо, що власники ЗМІ формують політику, користуючись правом власності. Саме тому я хочу чітко спростувати будь-яку наявність у проектах обмеження роботи ЗМІ.

Третє – ви всі добре розумієте, що при чіткому розподілі повноважень між Президентом і прем’єр-міністром, між урядом і президентською владою, і парламентською владою наша команда приймала ДУЖЕ важкі на себе зобов’язання. У тому числі те, що ми уступаємо дорогу тим, хто піде на вибори, а ми наводитимемо лад у виконавчій гілці влади. Тому наша команда ніколи не могла торгуватися і обговорювати будь-які преференції щодо президентської кампанії. Це не було в системі переговорів у Блоку, який я очолюю. І всі пропозиції, які стосувалися будь-яких концепцій щодо президентських вибрів, що лунали – про вибори Президента в парламенті, про обмеження віку президента 50-ма роками і так далі – ми не поділяємо і не поділятимемо.

Те, що вивалили цю інформацію і почали навколо цього робити інтриги, мені здається, було передчасним і абсолютно необґрунтованим. Мені дуже прикро і боляче, що через ці гучні заяви, через абсолютно неідентичні проекти Конституції, які розповсюджувалися як гриби після дощу створювалася така ілюзія страху. Я не хочу, аби з такою ілюзією страху жило суспільство, а особливо люди, які довіряють мені особисто і нашій політичній силі. Водночас хочу зазначити, що зміни до Конституції, які потрібно робити, у нашої політичної сили є. Вони почали розроблятися ще у вересні 2007 року. Хочу всім нагадати, що я, як лідер політичної сили, яка йшла на позачергові парламентські вибори оголосила збір підписів щодо референдуму, аби визначитися, яку форму правління сприймає суспільство: жорстку і впорядковану президентську чи парламентську форму правління – таку саму жорстку і впорядковану. Єдине чого не можна допускати – це змішування цих двох систем, від чого ми страждаємо вже багато-багато років. Тому у вересні 2007 року ми зібрали шість мільйонів підписів для того, аби провести референдум і запитати в людей, яку форму правління вони хочуть. Проте в той час, якщо ви пам’ятаєте, саме Президент країни завалив цей референдум, не підтримав його, не підписав указу, незважаючи на те, що це був його обов’язок.

Гадаю, що я матиму ще велику кількість часу довести, що парламентська форма правління більш жорстка, більш керована і більш згармонізована, ніж будь-яка інша. Тому що в президентській формі правління Президент певний час не спирається на більшість у парламенті, а часом і не спирається і на підтримку певних урядових рішень, таким чином, він значно слабкіший, ніж прем’єр-міністр, обраний всенародно під час парламентських виборів, поіменно обраний, який спирається на більшість, яка має можливість формувати владу. Те, що я не робила ніяких публічних заяв, поки ми намагалися прийти хоч до якого компромісу в депутатських колах, аби внести проект Конституції, який би не був холостим вистрілом, говорить лише про те, що жодного компромісу досягнуто не було. З 2007 року наша політична сила має свій чіткий проект Конституції. Той проект Конституції, який був розповсюджений у ЗМІ, якусь частину нашої Конституції відображає. Тому зараз хотіла б зазначити, що в найближчі дні наша політична сила офіційно внесе до парламенту свій збалансований, такий, як ми хотіли бачити, як ми відстоювали проект Конституції. Я переконана, він може досить суттєво змінити ситуацію в країні. При тому, що ми внесемо цю Конституцію, ми ще й її захищатимемо під час президентської кампанії, пояснювати людям, щоб той бруд, який штучно створили навколо нашої політичної сили, та й персонально навколо мене, просто був змитий правдою і відвертістю в цих речах.

ДЕСЯТЬ ПУНКТІВ НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ

Далі Тимошенко відзначила десять пунктів, які сьогодні пропонує її політична сила.

– Перше – реформа правосуддя. Усі знають у якому воно стані, тому ми вважаємо, що це номер один структурна зміна, яка мусить відбутися в Конституції. Наступне – Центральна виборча комісія… Ви знаєте, що ЦВК формується на основі політичних квот. Саме тому під час виборів вона вразлива і залежна від політичних сил. Її потрібно по-іншому формувати. Це є в цій конституції. Четвертий пункт, який я хочу озвучити, – повна масштабна, глибинна реформа місцевих органів самоврядування. Далі – Генеральна прокуратура. Сьогодні всупереч світовій практиці прокуратура в Україні суміщає нагляд і слідство. Жодна інша силова структура не може потрапити до суду, тому що Генпрокуратура перетворилася в санпропускник. Хоче дає (дозвіл) на прохід у суд, хоче не дає. Шостий пункт – демонополізація силових структур. Сьоме, на мій погляд, дуже головне, – надання безпрецедентно великих прав парламентській опозиції. Найголовніше право – опозиція призначатиме своїм складом керівництво і членів рахункової палати. Рахункова палата наділятиметься правом не тільки встановлювати, а й порушувати кримінальні справи і напряму йти з ними до суду. Скажіть, яка ще відкритість потрібна? Це та модель, яка давала країні надію на одужання, на очищення. Восьме – право людей напряму звертатися до суду з вимогою порушити кримінальну справу проти чиновника і посадовця. Дев’яте – ви знаєте, що 12 мільйонів людей отримали міноритарні акції, маленькі акції приватизованих підприємств. Вони їм нічого не дають, їх права ніяк не захищені. Саме тому в цій Конституції було прописане імперативне право людей, які мають такі акції, щорічно отримувати частку прибутку того підприємства, яка дорівнює розміру їхніх акцій. Це був фундаментальний прямий захист 12 мільйонів людей, які мусили отримувати останніх десять років дивіденди від своїх акцій, а отримували пустоту й несправедливість. Останнє – у цій Конституції наша політична сила наполягала на скасуванні недоторканності для всіх: Президента, судді, парламентарів. І було надано право порушувати кримінальну справу проти будь-кого.

МИ Б ДОВЕЛИ ЦЕ ДО ЛОГІЧНОГО ЗАВЕРШЕННЯ, ЯКБИ НЕ ІСТЕРІЯ ПРЕЗИДЕНТА

– Ми б довели це до логічного завершення, якби не істерія, яку влаштував Президент України. Якби не його заяви про те, чого він не знає і про що він навіть немає уявлення.

Саме тому я хотіла б, аби ви знали, що такі зміни до Конституції з чітким розмежуванням повноважень між Президентом і урядом будуть втілені в життя. Шкода просто, що не зараз. Шкода, що все, що таке важко будувалося, сьогодні через брудну кампанію, яка ведеться найвищими посадовими особами, зруйновано.

Проте, гадаю, під час виборчої кампанії я з нашим проектом Конституції дійду до кожного села, міста, району, до кожної людини, кожного навчального закладу. Я поясню, аби всі ці істеричні кампанії не чіпали моє чесне ім’я і чесне ім’я нашої політичної сили.

ХТОСЬ ДУМАЄ, ЩО ЯНУКОВИЧ ВИПРАВИВСЯ, АЛЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ КИДКИ

Далі прем’єр висловила готовність відповідати на “всі запитання”.

– Чи припускаєте, що на Віктора Януковича був зовнішній вплив, можливо, когось з-за кордону? У чому, на вашу думку, полягають слабкості БЮТ у переговорному процес, оскільки не вдалося переконати ПР у створенні широкої коаліції?

– Переговорний процес, який ми проводили з усіма фракціями, виявив досить фундаментальні розбіжності в баченні змін до Конституції. Ще раз хочу підкреслити, що вихід з переговорного процесу, причому покладаючи абсолютно незаслужено і фальшиво відповідальність на партнерів по переговорному процесу, говорить про те, що честі в політиці немає. Хтось думає, що Янукович виправився і став таким політиком, що вже відчуває відповідальність за країну… Але, на жаль, збереглися кидки. Думають, що кинули БЮТ, що кинули Тимошенко… Думають, що вийшли з переговорного процесу… Та, власне, він сказав це у своїй заяві: «Страшно брати відповідальність за кризу на себе перед відкритими президентськими виборами». Ось і всі пояснення.

Крім того, бажання обмежити доступ до відкритої виборчої кампанії. Саме тому й вийшли з переговорного процесу, тому що гарантованої перемоги ця конституція на президентських виборах не давала.

Гадаю, я проведу величезну кількість зустрічей з фахівцями і з пресою. Я поясню кожен крок, кожну дію. Позиція моя завжди захищала державні інтереси, і, як на мене, жодного разу я не дала підстав розуміти щось по-іншому.

Є підстави? Я готова дискутувати, але я не сприймаю закиди, які базуються на чутках і плітках.

– Сьогодні Володимир Литвин сказав, що проект Конституції, який був розповсюджений у ЗМІ, правдивий, – тобто той, що був погоджений вами і ПР. То, виходить, він обманює суспільство?

– Чесно кажучи, я не хочу коментувати партнерів по коаліції. Хай усі ці заяви залишаються такими, якими зробила людина. Але можу сказати твердо, що, на жаль, президентська кампанія, яка розпочалася і на яку підуть усі, хто тільки можливо… Гадаю, кандидуватиме понад 50 людей… Вона якраз і штовхає на ті кроки, які, на мій погляд, не мусили б бути між партнерами.

– Ви заявили, що найближчими днями вноситимете свій проект Конституції у ВР. На чиї голоси розраховуєте? Як надалі домовлятиметеся про щось із Януковчием, коли, як ви вкотре підкреслюєте, він не відійшов від свого минулого?

– Хочу сказати, що ми сподіваємося на те, що державницька позиція перемагатиме. Ми її обговорюватимемо, шукатимемо компроміси. Але для того, аби припинити всі ці розмови, ми хочемо внести наш, бютівський проект Конституції до парламенту.

У 2007 РОЦІ МИ РЯТУВАЛИ ЮЩЕНКА З ПОЛОНУ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

– Віктор Ющенко сьогодні на прес-конференції заявив, що минулі тижневі переговори були прямим варіантом українського ГКЧП. Він сказав, що для Януковича це була чергова замануха з вашої сторони…

– Хочу пану Президенту нагадати, що колись він робив такі речі, які називалися «універсалами». Тобто робив коаліцію з ПР, подавав кандидатуру Януковича на посаду прем’єр-міністра. З єдиною тільки різницею – як потім з’ясувалося, – Ющенко просто пішов у полон до ПР. Й у 2007 році ми разом його рятували з цього полону і повного провалля. Але ми врятували не Ющенка, а країну. Сьогодні переговорний процес вівся абсолютно на рівних. Усі ключові позиції, які обстоював БЮТ багато років, були пріоритетом.

Ви знаєте, що обговорювалося входження ПР до існуючої коаліції. Принципи, які ми декларували, категорично не змінюються.

У цьому є суттєва різниця.

Те, що Президент сьогодні використовує такі гучні слова, – гадаю, для того, аби позбавити країну, а в першу чергу – уряд, (можливості) протистояти кризі, позбавити країну отримати логічну владу.

ЯК Я МОЖУ КИНУТИ КРАЇНУ ПІД ЧАС КРИЗИ Й ПІТИ НА ВИБОРАХ У ВІДПУСТКУ!

– Чи підтверджуєте ви те, що особисто зустрічалися з Віктором Януковичем у переговорному процесі? Ваша заява про те, що ви свою Конституцію донесете до кожного виборця, означає, що ви йдете на вибори?

– Хочу ще раз спростувати тезу, що це розподіл на двох. Бо переговори велися паралельно з усіма лідерами усіх фракцій без винятку! Гадаю, якби не руйнівна діяльність Президента, то все-таки змогли б об’єднатися навколо важливих змін до Конституції, безумовно, без виборів Президента в парламенті.

Мені дуже шкода, що так відбулося.

Були зустрічі з Литвином, Януковичем, “Нашою Україною”, усіма лідерами. І з комуністами. Я на одному рівні вела з усіма переговори.

Тому я не спростовую таких зустрічей. Вони були і були спрямовані на консолідацію навколо змін до Конституції.

Я зробила вже заяву, що наша команда повністю входить у президентську кампанію. Я особисто братиму в ній участь. Більше того, я переконана, що ми зможемо отримати перемогу. Я і моя команда.

– Якого кандидата вважатимете своїм найголовнішим конкурентом?

– Безумовно і беззаперечно моїй головним конкурентом на виборах буде Віктор Янукович. Ще з 2004 року зрозуміло, що наші команди конкурують. Саме між нами розгортатиметься боротьба.

– Як ви бачите свій робочий графік на час виборів? Підете у відпустку?

– Як я можу кинути країну під час кризи і піти у відпустку?! Я вестиму урядову діяльність і захищатиму країну від кризи. А виборчу кампанію робитимуть депутати.

СПРАВА НЕ В ПОРОШЕНКУ І НЕ В БАЛОЗІ, А САМОМУ ПРЕЗИДЕНТІ

– Коли ви востаннє бачили Віктора Медведчука?

– Гадаю, усі ці інсинуації, що розгортаються навколо цього, є лише інсинуаціями. Хочу зараз повідомити всім і суспільству, що Конституцію у 2007 році розробляла спеціальна робоча група фахівців, яку я обов’язково назву по прізвищах, по посадах. Цю групу очолювала людина, яка працює моїм офіційним радником.

Крім того, була група з 25 депутатів, яка ще півтора року тому читала цю Конституцію, вивіряла кожну літеру.

Тому я раз і назавжди відкидаю те, про що ви зараз запитуєте. Не пов’язуйте Конституцію з окремими прізвищами, а з Блоком, який я очолюю, і зі мною особисто.

– Ще недавно ви називали Віктора Балогу концентрацією всього зла, яке існує в політиці. Проте нещодавно проводили з ним переговори. Як це так?

– Приклад Віктора Балоги і багатьох інших членів команди Ющенка, у тому числі Петра Порошенка, Мартиненка, Третьякова свідчить про те, що Президент України свої чорні думки, дії перекладав на своїх помічників, керівників Секретаріату… І що ми зараз бачимо? Балога пішов, а політика Секретаріату не змінилася, політика Президента не змінилася.

Тому я зайвий раз думаю: можливо, справа не в Порошенку, не в Балозі, а справа в самому Президенті. Тому треба припинити шукати цапів-відбувайлів. Гадаю, зараз ми бачимо справжнє обличчя Президента.

Записала Ксеня Лесів