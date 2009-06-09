Литвин здав Тимошенко: йому пропонували розслабитися

Голова Верховної Ради Володимир Литвин стверджує, що проект Конституції, опублікований у ЗМІ, був узгоджений БЮТ і Партією регіонів.

Про це він сказав у відповідь на запитання про те, що після зриву домовленостей БЮТ почав відхрещуватися від авторства опублікованих змін до Конституції.

"Це був узгоджений проект між двома політичним силами і це правда, яку знають всі. Щоправда після того почалися дослідження, звідки стався витік цього документу у ЗМІ", - сказав спікер, додавши, що і до Блоку Литвина пред`явили претензії у "зливі" інформації.

Литвин також розповів, що документ, який БЮТ і Партія регіонів принесли йому на ознайомлення, незважаючи на неприйнятність положень, що містилися у ньому, "з юридичної точки зору був виписаний бездоганно".

"Мені сказали так: "Ви можете з ним (документом) ознайомитися, але жодної зміни, жодної коми внести не можна, бо все узгоджено", - розповів голова Верховної Ради.

"Технічно, з юридичної точки зору, він виписаний бездоганно під ту мету, яку визначили, і тому прочитати можна, отримати насолоду і розслабитися, бо змін жодних бути не може", - додав він.

Разом з тим, за словами Литвина, після ознайомлення з нормами про обрання президента в парламенті і пролонгацію повноважень депутатів, він заявив ініціаторам, що "вони мають усвідомлювати, що будуть їздити лише безмежним простором Радянського Союзу, оскільки до цивілізованої Європи їх не пустять".

Українська правда