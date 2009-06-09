Литвин здав Тимошенко: йому пропонували розслабитися

13:54, 09 червня 2009
Політика
6410 0

Спікер попереджав, що до Європи не пустять

Голова Верховної Ради Володимир Литвин стверджує, що проект Конституції, опублікований у ЗМІ, був узгоджений БЮТ і Партією регіонів.

Про це він сказав у відповідь на запитання про те, що після зриву домовленостей БЮТ почав відхрещуватися від авторства опублікованих змін до Конституції.

"Це був узгоджений проект між двома політичним силами і це правда, яку знають всі. Щоправда після того почалися дослідження, звідки стався витік цього документу у ЗМІ", - сказав спікер, додавши, що і до Блоку Литвина пред`явили претензії у "зливі" інформації.

Литвин також розповів, що документ, який БЮТ і Партія регіонів принесли йому на ознайомлення, незважаючи на неприйнятність положень, що містилися у ньому, "з юридичної точки зору був виписаний бездоганно".

"Мені сказали так: "Ви можете з ним (документом) ознайомитися, але жодної зміни, жодної коми внести не можна, бо все узгоджено", - розповів голова Верховної Ради.

"Технічно, з юридичної точки зору, він виписаний бездоганно під ту мету, яку визначили, і тому прочитати можна, отримати насолоду і розслабитися, бо змін жодних бути не може", - додав він.

Разом з тим, за словами Литвина, після ознайомлення з нормами про обрання президента в парламенті і пролонгацію повноважень депутатів, він заявив ініціаторам, що "вони мають усвідомлювати, що будуть їздити лише безмежним простором Радянського Союзу, оскільки до цивілізованої Європи їх не пустять".

Українська правда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter