Обмін списками полонених для чергового етапу планується 18 січня - Лутковська

Українська сторона планує 18 січня обмінятися актуальною інформацією та списками заручників з представниками так званих «ЛНР/ДНР».

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю «112 Україна».

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«Зараз проводиться дуже важлива і дуже потрібна робота, коли ми знову актуалізуємо списки - кожен у себе. Ми повинні зустрітися 18 січня і обмінятися актуальною інформацією та актуальними списками. Після цього почнуться переговори щодо наступного етапу», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.