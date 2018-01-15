У Києві сьогодні запрацюють 30 пунктів обігріву

Сьогодні у Києві запрацює 30 пунктів обігріву, повідомив директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов.

Відповідну заяву посадовець зробив в ефірі «Громадського радіо».

«Пункти обігріву розгортаються в залежності від погодних умов. Сьогодні хоча і холодно, але ситуація не така, коли ми відкриваємо зазвичай пункти обігріву, але ми їх відкриємо, бо сьогодні і завтра ночі будуть прохолодними», — зазначив Крикунов.

За його словами, пункти обігріву працюватимуть в кожному районі. В першу чергу вони розташовуватимуться на базі територіальних центрів соціального обслуговування. Також будуть відкриті додаткові пункти обігріву за сприяння управлінь соціального захисту на базі ЖЕКів.

«В середньому по Києві працюватиме близько 30 пунктів обігріву, де люди без сталого місця проживання зможуть отримати першу допомогу, а за необхідності гарячий чай і просто погрітися», — додав директор департаменту.

Він пояснив, що офіційно пункти обігріву відкриваються, коли температура знижується до -20°C:

Читайте такожТемпературні "гойдалки": на зміну морозам до України прийде потепління«Але, враховуючи, що ця зима трохи не така, як звичайно, то сьогоднішня температура є досить холодною, тому ми вже сьогодні запрацюємо», - наголосив посадовець.

Крикунов підкреслив, що до пункту обігріву може звернутися будь-яка людина.

Згідно з даними погода УНІАН, 15 січня в столиці без опадів, температура до -11°.