У Держдумі РФ не розуміють, чому Україна боїться приватизації ГТС

Віце-спікер Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ вважає, що керівництво України необгрунтовано боїться приватизації газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Москві.

«Побоювання України приватизації ГТС або часткової приватизації її, або створення консорціуму інколи дивує, оскільки це труба – її не викопаєш і не відвезеш нікуди. Вона була і є трубою, що міститься на території України», - сказав О.БАБАКОВ.

На його думку, залучити додаткові інвестиції можна, використавши один з цих варіантів за участю ЄС і РФ.

О.БАБАКОВ вважає, що тут більше політичних спекуляцій і не завжди є розуміння глибини питання.