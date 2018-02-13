Головреда "Страна.uа" Гужву оголосили в розшук

Адвокати Гужви запевняли, що їхній підзахисний за кордоном лікується й повернеться до України 20 лютого.

Головного редактора видання "Страна.UA" Ігоря Гужву, який на початку року втік до Відня, оголосили в розшук.

Таке рішення ухвалили в Шевченківському районному суді Києва, повідомляє "5 канал".

Про таке рішення клопотала прокуратура. Мовляв, підозрюваний ухиляється від слідства.

"Загальний розшук передбачений КПК. Особу, яка ухиляється від слідства, оголошують в розшук. Коли встановлять місцезнаходження, його затримають", – заявив прокурор.

Натомість адвокати запевняли, що їхній підзахисний за кордоном лікується й повернеться до України 20 лютого.

"Я вважаю, що це передчасно. І суду були надані всі довідки про те, що нині він лікується. Тому це рішення передчасне", – каже адвокат Гужви Олена Клименко.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Гужву затримали 22 червня 2017 року після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

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За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення в хабарництві "сфабрикованими".

24 червня 2017 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн. 26 червня 2017 року за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.

31 січня 2018 року стало відомо, що Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку.