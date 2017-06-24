Суд постановив арештувати Гужву з альтернативою застави у 544 тисячі гривень

Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному у вимаганні головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя.

Прокурор відділу прокуратури Києва Олена Ковальчук наполягала, щоб суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави як альтернативного запобіжного заходу у вигляді однієї тисячі мінімальних заробітних плат (понад 3 млн грн).

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Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.ua». Проти Гужви відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми, 10 тис. дол., Гужву було затримано.

Сьогодні суд обрав Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Гужва назвав сфабрикованими висунуті йому обвинувачення у вимаганні коштів, заявивши, що влада хоче знищити інтернет-газету «Страна.ua» і посадити його до в'язниці.