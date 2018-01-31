Гужва виїхав до Австрії і попросив політичного притулку - Страна.ua

Редакція зазначає, що Гужва залишається головним редактором і продовжує керувати інтернет-ресурсом з-за кордону.

Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку. Про це йдеться в зверненні редакції інтернет-газети до президента України, оприлюдненого сьогодні ввечері на сайті видання.

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«Ми хочемо повідомити, що Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки відповідно до заведеної процедури. Підкреслимо, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначений судом, і він дістав законне право покинути Україну», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Гужва залишається головним редактором видання і продовжує керувати "Страной" з-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Гужву затримали 22 червня 2017 роки після обшуків у редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення в хабарництві «сфабрикованими». 24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн. 26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.