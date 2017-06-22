Прокуратура затримала головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву - Луценко
23:04, 22 червня 2017Політика
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Сам Ігор Гужва назвав справу сфальсифікованою.
фото facebook.com/LlutsenkoYuri
Сьогодні ввечері, 22 червня після обшуків у редакції видання "Страна.ua" було затримано головного редактора Ігоря Гужву.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.
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"За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва затримано Ігоря Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компроментуючих матеріалів на діючого політика", - написав генпрокурор.
Луценко також додав, що у слідства наявні відео та аудіо докази.
Натомість, сам Гужва заявив, що обшуки у редакції проводилися за сфальсифікованою справою.
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