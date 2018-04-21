Кияни штурмували мерію (репортаж)

Учора, в день святкування річниці Помаранчевої революції, Майдан без прапорів БЮТ і Нашої України виглядав незвично. Здавалося, головні ідеологи революції покинули народ, забувши про події дворічної давнини. Але, коли наступного ранку весь Хрещатик заповнили колони з тими самими прапорами, люди йшли не зі святковим настроєм, і не в бік Майдану.

Цього дня мала відбутися позачергова сесія Київради, на якій опозиційні фракції – БЮТ, Наша Україна, Пора-ПРП збиралися підняти питання про скасування рішення міського голови про підвищення комунальних тарифів. Але ані відповідного рішення, ані навіть самої сесії не відбулося.

Натомість кількатисячний натовп переважно із жовтими та помаранчевими прапорами перегородив увесь Хрещатик і перекрив підступи до мерії. Люди кричали, плакали, сварилися, молилися, намагалися прорватися у приміщення через важкі дубові двері. Депутати опозиційних до мера фракцій звинувачують міську адміністрацію у тому, що кворум у Київраді, нібито, не було зібрано навмисно. Мовляв, на депутатів давили, погрожували й підсолоджували обіцянками, аби на сесії не зареєструвалися не лише члени фракції Блоку Черновецького. Але й соціалісти, регіонали та депутати від блоку Литвина, з яких прийшов лише один. Соціалістка Валентина Семенюк, стверджують бютівці, учора попередила членів міської фракції про особисту відповідальність за явку на сьогоднішню сесію. Одного із фракції СПУ вже нібито встигли виключити.

Таке протистояння, твердять у БЮТ, зумовлене бажанням опозиції проголосувати за відміну постанови мера про підвищення тарифів. Щоправда, не зовсім зрозуміло, яким чином, адже більшість складають ті ж таки “регіонали”, соціалісти та фракціонери блоку Черновецького.

“Жоден регіонал не підтримує політику зниження тарифів, - каже депутат міськради від Пора-ПРП Володимир Бондаренко. – А підвищення має бути обґрунтоване. Тарифи можуть піднятися на 10-15%, хай на 25%, але ж не на 350%! Немає жодного розрахунку! Це намагання забратися у кишеню кожного киянина”.

Бондаренко заявив, що депутати на сесії збираються прийняти “зважене рішення, яке має задовольнити громадян і комунальні господарства”. Він запевнив, що міська рада має повне право приймати будь які рішення у цьому питанні, і вони будуть законними.

Віталій Кличко, депутат міськради повідомив про те, що “Президент поінформований (у цьому питанні), сьогодні в Секретаріаті Президента розробляється стратегія, як зняти цю напругу.”

На допомогу місцевим депутатам прийшли кілька нардепів ВР від БЮТ та НУ. Микола Томенко, виступаючи під повітряними кульками з написом “Космос ЛЬОНЯ Земля” та “Я знижу тарифи. Льоня”, нагадав, що два роки тому люди прийшли сюди, аби почути позицію київської влади, й сьогодні ситуація повторюється. “Два роки тому київська влада не мала вибору окрім того, щоб підтримати народ або здатися. У нинішньої столичної влади такий самий вибір”...

На думку Томенка, статус столиці та специфіка її самоврядування передбачають, що “необхідно це питання (підвищення комунальних тарифів) ухвалити на сесії міськради та відправити до Мінюсту. Той має перевірити правомірність і зареєструвати його. Але цей документ був поданий Київраді без жодного економічного обґрунтування, не було жодного пояснення, чому саме такі цифри і яка логіка підвищення. Незрозуміло також, як виплачуватимуться субсидії”.

Михайло Поживанов, колега Томенка по Раді, член фракції Наша Україна, висловив думку, що наступним кроком, якщо київський мер не прислухається до вимог киян, може бути поставлене питання про відставку міського голови. “Юридично це важко зробити, оскільки закон про місцеве самоврядування лише у кількох випадках дозволяє висловити недовіру міському голові й призначити нові вибори. Таке рішення мають приймати дві третини депутатського корпусу. Сьогодні до цього Київрада не готова, бо сили розставлені 50/50. Але якщо так триватиме, інші депутати відвернуться від мера”.

Кияни, вже вислухавши резолюцію мітингу, не збиралися розходитися. Хоча у планах організаторів акції був похід до Секретаріату Президента, щоби передати резолюцію. Люди заслухалися політиків, котрі обіцяли Черновецькому новий Майдан. Намети, що мають з’явитися цієї п’ятниці навколо КМДА, кажуть вони, стоятимуть, поки не буде скасовано “тарифну” постанову.

Кількома годинами пізніше, коли надворі йшов дощ і біля мерії нікого з пікетувальників не лишилося, біля КМДА знову стали збиратися люди, трохи більше десятка. Під мерією курили в очікуванні чогось з десяток журналістів, запрошені прес-службою міської адміністрації з натяком на сенсацію. До нас підійшов якийсь хлопак, який завів розмову на тему “ну що, добилися чогось ці помаранчеві запроданці?”

Представники адміністрації запросили журналістів до гурту людей, керівник якого мав дати якесь “дуже цікаве інтерв’ю”. Такий собі Дмитро розповідав журналістам: “я привів сьогодні на (ранкову) акцію до мерії 400 людей, за кожного з яких мені обіцяв заплатити по 50 гривень Сергій Хоменко. Але почався невеликий кавардак, і я був змушений забрати всіх своїх з акції, щоби не почалося сутичок з правоохоронцями. Ми мали тут відстояти 6 годин і після цього отримати обіцяні гроші, але фактично відстояли менше трьох годин. Через це мій замовник відмовився сплатити за послуги.”

За півгодини до цього інтерв’ю Дмитра бачили в коридорах КМДА, - повідомив журналістам Сергій Самеляк, який відрекомендувався представником БЮТ, - мерія ж і організувала цю зустріч “сотника” з пресою. Бютівець, зателефонував згаданому “замовнику”, той по телефону заявив, що це – провокація.

Дмитро Стаховський, фото автора