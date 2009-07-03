Президент звільнив голову Броварської РДА за порушення присяги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Андрія МАЗУРА головою Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Текст відповідного розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим розпорядженням Президент звільнив Миколу ДІДЕНКА з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Як йдеться в документі, М.ДІДЕНКА звільнено “за порушення Присяги державного службовця відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу».

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2008 року правоохоронці затримали М.ДІДЕНКА, в.о. начальника Управління земельних ресурсів РДА, його заступника і двох помічників при одержанні хабара в розмірі 11 млн. грн.

19 грудня Президент відсторонив від посади М.ДІДЕНКА у зв`язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.