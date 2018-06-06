www. stabfund.gov.ua? Не шукайте - такого сайту не існує

В інформаційному просторі перетнулися дві найоптимістичніші за останній час новини.

Спершу, американський банк Голдман Сакс повідомивпро рекордний квартальний рівень прибутку за 140 років свого існування, що має знаменувати початок економічного ренесансу – спочатку у Штатах, а потім і у світі.

Потім іншим ньюз-мейкером було оголошено про існування в Україні «масштабного антикризового проекту, який буде витягувати країну з кризи». Прем`єр-міністр України наголосила важливість Стабілізаційного фонду, «який фінансує всі критичні галузі економіки».

Матчастина Стабфонду (СФ) по-українськи полягає в тому, що він: (а) фінансується за рахунок запозичень, (б) початково визначений на 2009 рік в обсязі 19 млрд 964 млн грн, (в) напрями його використання виписані в статті 76 Закону про Держбюджет-2009 та (г) він перебуває у цілковитому управління Кабінету Міністрів, який видав вже десятки постанов, що обумовлюють процедури використання коштів.

Таким чином, СФ є таким собі бюджетом у бюджеті, із максимально широким простором для уряду у використанні цих коштів – звісно, у фарватері тих напрямів, що визначені зазначеною статтею 76 Держбюджету. До речі, деякі з цих напрямів є відверто екзотичними (як для боротьби з кризою), на кшталт «створення бази олімпійської підготовки по стрільбі з лука» (20 млн грн) та будівництво льодових спортивних споруд (150 млн грн). Або у парламенті потужне хокейне лобі, або Євро-2012 – це насправді хокейний турнір.

Окрім спортивної антикризової екзотики, найвідомішими проектами, що фінансуються за рахунок СФ, є щомісячна виплата зарплати гірникам державних шахт (постанова КМ №281 від 18 березня ц.р) та поповнення статутного фонду державних підприємств (постанова КМ №150 від 25 лютого ц.р.). Немає жодних підстав не вірити прем`єрові, що за рахунок коштів СФ фінансуються й інші важливі програми, визначальні для України післякризової. Ось тільки де нам, грішним, які мають шкідливу і невикорінену звичку вимагати статистику для перевірки правдивості заяв наших політиків, знайти дані, які б засвідчили заяву Ю.В. Адже прем`єрові так хочеться вірити.

Спершу, де можна дізнатися, який обсяг коштів насьогодні накопичено в СФ – окрім тих 6 млрд 130 млн грн (див. додаток №2 до Держбюджету-2009)? Яким є на сьогодні фінансових ресурс «масштабного антикризового проекту, що витягує країну з кризи»? Невже і ці дані є засекреченими? Одне з двох – або обсяг ресурсу настільки великий, що, довідавшись про нього, лобі стрільби з лука вже завтра вимагатиме від Мінфіну пояснень, де його обіцяні 20 млн грн, або, навпаки, настільки мізерним, що складно уявити, як можна ним фінансувати «всі критичні галузі економіки».

По-друге, як і на яких умовах запозичалися кошти до СФ. Чи є там, зокрема, кошти міжнародних фінансових організацій, того ж МВФ? Останнє, зокрема, передбачено, антикризовим законом від 31.10.08

По-третє, де можна довідатися, які саме «критичні галузі економіки» фінансуються за рахунок СФ, скільки коштів вже виділено і скільки з них фактично витрачено? Бажано, із зазначенням конктетних постанов. Скажімо, постановою КМ № 449 від 15 квітня розписано процедуру використання коштів СФ для здешевлення кредитів для малого та середнього бізнесу, зокрема, таких, що впливають на підвищення зайнятості населення. Хіба не було би найкращою агітацією за уряд оприлюднення інформації, скільки коштів використано за цієї статею, чи використані вони взагалі і як саме?

У тому ж виступові Ю.В. скаржилася на «спеціально нав`язані інформаційні технології», які буцім-то наводять тінь на білосніжну діяльність уряду професіоналів. Гомеопатичне дозування статистики, вибіркове її оприлюднення чи неоприлюднення її взагалі є найпоживнішим гумусом для гіпотез, здогадок та трактувань, що їх зручно називати «інформаційними технологіями».

Ось як у випадку з СФ – чому би урядові, який вустами прем`єра стверджує, що СФ є масштабним антикризовим проектом, не створити спеціальний медіа-ресурс (на тому ж урядовому порталі, скажімо), який би інформував громадськість та інвесторів, як саме СФ витягує з кризи «критичні галузі економіки»? Якщо урядові є чим похвалитися, то навіщо це приховувати?

Готовий приклад вже є – спеціально створений сайт американського уряду http://www.recovery.gov/, який в он-лайновому режимі інформує про прогрес у освоєнні тамтешнього СФ – $800-мільярдного пакету стимулювання економіки, ухваленого у лютому. Скажімо, із сайту можна дізнатися, що станом на 3 липня антикризові асигнування становили $174,9 млрд, з них фактично використано - $60,4 млрд. Розписано, які кошти освоююються і якими саме федеральними агенціями. На інтерактивній мапі можна прослідкувати географічний розподіл використання коштів , аж до того, чи вплинуть стимулюючі кошти на дефіцит штату Юта.

Чому б і нашому урядові, який, як з`ясувалося, має у своїму розпорядженні потужний антикризовий ресурс невідомого поки що обсягу, не скористатися цим досвідом і не створити власне інформаційне вікно, погляд у яке не залишив би каменю на камені від «спеціально нав`язаних інформаційних технологій»?

Однак поки що на www.stabfund.gov.ua – Error Message.

Станіслав Голубенко