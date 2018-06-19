Грошей вистачить усім – Нацбанк діло знає

Державні інституції звітують про свої досягнення з мобілізації коштів у липні... Формат змінився, але деякі висновки зробити можна...

Державне казначейство з певним запізненням, але оприлюднило на своєму сайті дані про мобілізацію коштів до Державного бюджету.

Так, за інформацією Казначейства за січень – липень 2009 року мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів Державного бюджету в сумі 103744,5 млн. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 103,6% від планових показників.

У січні – липні до загального фонду Держбюджету мобілізовано 83255,2 млн. грн., або 100% до помісячного розпису доходів загального фонду, до спеціального фонду – 20489,3 млн., або 121,3% до помісячного розпису.

У липні 2009 року до обох фондів Державного бюджету мобілізовано 13253,9 млн. грн., або 100,2% планових показників липня, у т.ч. до загального фонду – 11320,5 млн. грн., або 100,3% до плану.

У січні–липні органи Державного казначейства відшкодували з бюджету 18903,4 млн. грн. податку на додану вартість, або 100,5% до плану, у тому числі в липні – 3378,2 млн. грн. (102,7%).

Державна податкова адміністрація теж повідомила про свої досягненняна ниві збирання податків протягом семи місяців поточного року.

За її оперативними даними, за січень – липень податкові органи забезпечили виконання завдань Міністерства фінансів за платежами до Державного бюджету на 100,5% (сплачено 59271,9 млн. грн.).

За липень надійшло 8675,3 млн. грн. (102%), з них до загального фонду – 7761,8 млн. (102,5%), що на 539,5 млн. грн. Більше, ніж у відповідний період минулого року.

На 247 млн. грн. перевиконано завдання місяця з податку на прибуток, на 166,8 млн. – з акцизного збору, на 33,5 млн. – за рентною платою за природний газ, що видобувається в Україні, на 28 млн. – по частиною прибутку господарських організацій, яка вилучається до бюджету, тощо.

Які ж висновки можемо зробити з даних, оприлюднених шанованими державними інституціями?

Помітно, що формат даних, які щомісячно подають на своїх веб-сайтах і Казначейство, і ДПА, постійно змінюється. Зрозуміло, що це ускладнює їх аналіз. Уже не кажу про значне скорочення обсягів оприлюдненої інформації. Візьмімо дані Казначейства за січень та липеньцього року. Що називається, відчуйте різницю... А митники, після того, як їх піймали на грубому порушенні бюджетного законодавства, взагалі дали обітницю – жодного слова про результати своєї діяльності. До речі, Казначейство теж не надає жодної інформації про мобілізацію коштів Держмитницею.

Незважаючи на все це, спробуємо зробити певні висновки й почнемо з позитиву.

Загальна сума мобілізації коштів у липні становила 16632,1 млн. грн. (без урахування відшкодування ПДВ та власних надходжень бюджетних установ), що майже на 2 млрд. більше порівняно з червневими 14748,6 млн. грн. Для порівняння: у січні було мобілізовано 14542,2 млн. грн., у лютому – 16427,9 млн., у березні – 19925,2 млн., у квітні – 21008 млн., у травні загальна сума мобілізованих коштів сягнула 19325,4 млн. грн..

Якщо відняти кошти, мобілізовані податківцями та залучені 1518,7 млн. урядом протягом липня на аукціонах з розміщення ОВДП (у червні уряд продав ОВДП на загальну суму 1007 млн. грн.), то можна припустити, що з митниці та з інших, не вказаних вище джерел, зокрема запозичень від українських та іноземних фінансових інституцій, у Держбюджет було залучено 6438,7 млн. грн.

Сподіваюся, у серпні податківці зможуть зібрати більше грошей, бо підприємства здійснюватимуть сплату податку на прибуток за другий квартал поточного року. Хоча чітко спрогнозувати, яким буде цей доробок, складно, оскільки невідомі обсяги переплати з цього податку, здійсненої на прохання податківців раніше.

Що ж до негативів та ризиків, які очікуються у зв’язку з мобілізацією коштів до бюджету до кінця року, то хотів би зазначити таке.

За сім місяців 2009 року до загального та спеціального фондів залучено (без урахування власних надходжень бюджетних установ) 122647,9 млн. грн., що становить 51,3% від річного показника. Якщо припустити виконання плану та рівномірне зарахування до Держбюджету коштів із власних надходжень бюджетних установ (річний показник, передбачений за цією статтею, становить 16302 млн. грн., а отже, місячний – 1358,5 млн. грн.), то можна вважати, що протягом січня – липня в бюджет було залучено 132157,4 млн. грн., або 55,2% від річного плану. Це означає, що протягом серпня – грудня 2009 року має бути зібрано 107057,7 млн. грн., або в середньому в місяць – 21411,5 млн. грн.

Наскільки це реально з огляду на ситуацію в економіці та враховуючи мобілізацію за попередні місяці, кожний може зробити висновок сам. Зрозуміло, якщо не брати до уваги дедалі небезпечнішу тенденцію щодо друкування грошей Нацбанком та перспектив інфляції, що сягне понад 20% річних.

Борис Кушнірук