Бюджет-2007: Накладе чи не накладе?

Арсеній Яценюк: Я міг би ще багато гвіздків вбити ...

Заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі телеканалу «1+1» наголосив, що рішення про ветування основного фінансового закону є політичним питанням.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо Президент скористається правом вето, урядова коаліція звинувачуватиме його у блокуванні бюджетного процесу, а якщо Президент підпише документ, то йому доведеться брати на себе частину відповідальності. Тому А.ЯЦЕНЮК вважає, що Президент після того, як отримає закон про держбюджет, вивчить його і в установлений законом термін (15 днів) прийме рішення.

А.ЯЦЕНЮК в ході розмови розкритикував соціальну складову держбюджету. Він нагадав, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – 395 грн. – є показником для встановлення мінімальної пенсії. «Якщо мене хтось хоче переконати, що можна прожити на 395 грн., йому це навряд чи вдасться», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що в наступному році кожен пенсіонер недоотримуватиме 39 грн., що «є значними коштами для людей, які рахують кожну копійку».

А.ЯЦЕНЮК також негативно оцінив і темпи зростання мінімальної заробітної плати у наступному році.

«Я міг би ще багато гвіздків вбити в бюджет, але хочу сказати, що є й багато позитиву», - зауважив перший заступник глави Секретаріату, додавши, що завдяки зусиллям Президента в документі було вирішено ряд ключових питань, в тому числі і в соціальній сфері.

Юлія Тимошенко: Це бюджет ідіотизму...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ухвалений парламентом державний бюджет на 2007 рік загрожує державності України, і не виключає, що Президент України ветує його.

Про це вона заявила на прес-конференції у Києві.

«Це бюджет ідіотизму… Цей бюджет загрожує не тільки життю людей, а й державності України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, прийняття бюджету на наступний рік - «це той випадок, коли треба сідати і писати новий бюджет».

Водночас, сказала лідер БЮТ, вето Президента навряд чи зможе щось виправити, однак, «якщо уряд на щось здатний», він мусить внести поправки до ухваленого бюджету.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у бюджеті-2007 невірно визначено рівень інфляції з урахуванням соціальних виплат. Готуючи бюджет, уряд «сфальсифікував його», сказала лідер БЮТ, оскільки, за її словами, доходна частина бюджету розраховувалась за одними показниками, а соціальні витрати – за іншими.

Крім того, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, показники внутрішнього валового продукту суттєво завищені, тому що розраховувалися за старими цінами на енергоносії, що означає, що ВВП не відповідатиме реаліям.

Як сказала лідер БЮТ, завдяки запропонованому урядом Віктора ЯНУКОВИЧА бюджету на наступний рік зовнішній борг України зросте на 5 млрд. грн.

Говорячи про досягнення опозиції, зокрема, БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що завдяки старанням цієї політичної сили у бюджеті вдалося добитися ліквідації вільних економічних зон і технопарків, що означає, що «донецькі блатні» не отримають пільг.

До досягнень опозиції вона також віднесла повернення пільг по сплаті ПДВ для агропідприємств; допомогу родинам у вигляді 8,5 тис. грн. при народженні дитини; права військовослужбовців на державне страхування та компенсаційні виплати; відновлення тривалості виплат по безробіттю до 360 днів, а не до 9 місяців, як було передбачено бюджетом; вилучення з бюджету норми, яка обмежувала 32 календарними днями на рік виплати у разі перебування на лікарняному.

Водночас, відзначила Ю.ТИМОШЕНКО, опозиції, на жаль, не вдалося відмінити права надання пільг приватним підприємствам під фінансові гарантії держави.

За словами лідера БЮТ, крім того, уряд до 2010 року хоче збільшити державний борг у 2,5 рази, що є неприпустимим для держави.

До негативів Ю.ТИМОШЕНКО також віднесла обрахунки соціальних виплат. За її словами, розраховуючи збільшення наступного року заробітної плати, уряд виходив із вартості продуктів та інших речей, які входять до споживчого кошику за цінами 2000 року. «Це говорить по те, що реального підвищення заробітної плати в Україні в 2007 році не буде», - сказала вона.

Торкаючись теми пенсій, Ю.ТИМОШЕНКО вказала на невідповідність між зростанням цін, яке передбачається у розмірі 7,5%, і підвищенням пенсій на 4%.

Лідер БЮТ висловила обурення спробою уряду створити приватний пенсійний фонд для робітників бюджетної сфери, оскільки «це може призвести до того, що лікарі, вчителі свою пенсію потім не знайдуть, оскільки приватний пенсійний фонд дуже схожий на трасти».

Говорячи про агропромисловий комплекс, вона поінформувала, що бюджетом передбачається збільшення плати за землю більш як утричі. Крім того, сказала вона, бюджет передбачає скасування дотацій виробникам м’яса і майже припиняє фінансування програми для захисту рослин.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, новий бюджет передбачає зменшення у 6 разів рівня фінансування газифікації сільської місцевості, а на розвиток сільської медицини передбачено 100 млн. грн.

Говорячи про повернення заощаджень Ощадбанку колишнього СРСР, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що про них можна практично забути, оскільки від приватизації 595 підприємств наступного року на ці цілі нічого не передбачено.

Раїса Богатирьова: Президент не використає свою карту проти України

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, уряд максимально врахував пропозиції Президента, що були направлені на те, щоб зробити використання коштів бюджету 2007 року прозорішими та ефективнішими. На її думку, це дає можливість Президентові підписати закон про держбюджет як «документ національного компромісу і економічну конституцію». «Переконана, що у Президента не буде аргументів, які б дали можливість прислухатись до тих, хто радить йому не підписувати цей документ», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, «Президент має сьогодні дуже сильну політичну карту, яка може перекрити будь-яку іншу політичну карту». «Мені здається, що свою політичну карту при підписанні бюджету Президент не використає проти України. Я переконана, що В.ЮЩЕНКО, як Президент всієї країни, як гарант стабільності і Конституції, підпише бюджет», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Володимир Литвин: Бюджет приймали з коліс

Колишній голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не сумнівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветує ухвалений парламентом держбюджет України на 2007 рік.

Таку думку він висловив в розмові з кореспондентом УНІАН.

«Я прогнозую, що Президент заветує держбюджет», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що таке рішення Президента матиме «політичний підтекст».

Зокрема, наголосив він, підписання главою держави держбюджету «буде розглядатися як чергова перемога над Президентом України».

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив, що під час голосування 90-95% депутатів не ознайомилися з текстом самого бюджету. «І це наша стара хвороба. Треба аналізувати, що там прийняли, бо приймали, як то кажуть, на ходу, з коліс», - наголосив він.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, в соціальному плані прийнятий бюджет буде піддаватися значній критиці. Він пояснив це тим, що розрахунки Кабінету Міністрів показників інфляції та ВВП «є дещо оптимістичними». «Вони надто оптимістичні, зважаючи на процеси і результати, з якими Україна закінчить цей рік», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він не сумнівається, що держбюджет на 2007 рік доведеться парламенту переглядати.

Сам Президент України державний бюджет на 2007 рік називає важкодосяжним. Таку думку В.ЮЩЕНКО висловив в інтерв`ю агентству Bloomberg. За словами Президента, при оптимістичному прогнозі інфляції на 2007 рік соціальна політика «не сильна». Прогноз інфляції на початок 2007 року передбачається на рівні 7,5% проти 11% у жовтні 2006 року. «Це буде дуже складно для досягнення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 грудня ухвалила Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.

Доходи державного бюджету України на 2007 рік заплановані в сумі 147 млрд. 888 млн. грн., зокрема, доходи загального фонду державного бюджету – 116 млрд. 176 млн. грн., доходи спеціального фонду – 31 млрд. 711 млн. грн.

Витрати державного бюджету на 2007 рік заплановані в сумі 161 млрд. 819 млн. грн., зокрема, витрати загального фонду - 130 млрд. 90 млн. грн., витрати спеціального фонду – 31 млрд. 728 млн. грн.

Прожитковий мінімум на 2007 рік затверджено в розмірі з 1 січня - 492 грн., з 1 квітня – 501 грн., з 1 жовтня – 510 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2007 року встановлюється на рівні 400 грн. на місяць, з 1 липня 2007 року – 420 грн. і з 1 грудня 2007 року – 450 грн.