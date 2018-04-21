Віталій Кличко: У мене було величезне бажання викинути деяких депутатів із залу

Як вже відомо, у четвер, під час третьої сесії Київради, між депутатами відбулася бійка. Те, що сталося у сесійній залі відразу ж дістало найкомпетентнішу оцінку професіонала. Лідер блоку свого імені Віталій Кличко заявив, що боксу він тут не побачив, “це скоріше була боротьба. Але, мушу вам сказати, що боксують у Київраді дуже непрофесійно”. Кличко також повідомив, що запропонував деяким депутатам безкоштовні уроки. Сьогодні ми попросили Віталія детальніше пояснити свою позицію.

- Я сказав, що низько оцінюю професійні якості з високою часткою іронії. Я бачив усю цю штовханину, придушення один одного в залі міської адміністрації. Люди, які повинні вирішувати проблеми міста Києва, почали застосовувати фізичну силу. І у мене не було ніякого задоволення ні спостерігати за цим, ні знаходитися там. Тому я і сказав, що низько оцінюю і їх бійцівські якості, і власне їх як політиків. Адже головне уміння політика – в умінні знайти компроміс.

- Вам не хотілося самому втрутитися в ситуацію? - Я ніколи не використовував свої професійні навики за межами рингу, і, сподіваюся, мені не доведеться їх використовувати. Проте якщо мені буде хтось погрожувати, доведеться гасити запал нападаючих, вже використовуючи спортивні прийоми.

- Ви не робили спроб втихомирити депутатів, які билися? - Було величезне бажання узяти деяких депутатів за вухо і викинути з залу. Все, що відбувалося там, було, з одного боку, смішним, з іншого – сумним. Сумно, що такі базарні речі відбуваються в столиці, в Київраді.

- Вважаєте, що не мали рації обидві сторони чи хтось був більш неправий? - В першу чергу, вся складність ситуації, що виникла сьогодні в Київраді, лягає на керівництво міста, на його мера, на секретаріат Київради. І виникло це все не на рівному місці. Негатив накопичувався довго і в певний момент досяг критичної фази – тоді достатньо було іскри, щоб спалахнуло полум`я. Провокатори зробили свою справу, і депутати взялися до активніших дій.

- Що Ви розумієте під негативом, що накопичився? - Це систематичне порушення регламенту, неповага до депутатів, проведення авторитарної політики. Все це мало місце з боку представників керівництва міста.

- Проте, все відбулося на тлі обговорення питання про підвищення тарифів на ЖКГ в 3,5 раза. Так чи інакше, ця проблема залишається. Ваші пропозиції щодо її вирішення? - Останнім часом різко подорожчали енергоносії, ми розуміємо, що у зв`язку з цим тарифи підвищувати потрібно. Але це підвищення має бути аргументованим і не таким стрімким, як пропонується. Повинна бути компенсація тим верствам населення, які найбільше постраждають від підвищення, а це буде середній клас, який є основним прошарком Києва. Так, мер каже, що хоче забезпечити гідні компенсації пенсіонерам, але у мене є сумніви, в тому, що малозабезпечені платитимуть удвічі менше, такі заяви є абсолютним популізмом. Складається ситуація, коли велика частина грошей, що надійдуть від населення осяде в кишенях приватних структур, які стоять за цим підвищенням.

- Чи набудуть, врешті-решт, чинності «тарифи Черновецького»? - Впевнений, що під натиском громадськості і депутатів тарифи все ж таки переглянуть.

- Якими Ви їх бачите? - Ми зробили заяву від блоку «Демократичний Київ» (до блоку увійшли депутати від БЮТ, «Нашої України», «ПОРИ-ПРП» і ще деякі – Авт.) про те, що обгрунтоване підвищення тарифів може бути в два рази, але ніяк не в 3,5.

- Чекаєте нових бійок у Київраді? - Сподіваюся, їх не буде. Але це багато в чому залежить від секретаря Київради і мера, які зобов`язані знаходити компроміси з депутатським корпусом.

- Як Ваше сьогоднішнє ставлення до Черновецького? - Особисто до Леоніда Михайловича я прагну ставитися неупереджено, але, незважаючи на це, не сприймаю багатьох його рішень. Я знайомий з його передвиборною програмою мера, в якій йшлося про відкриті аукціони, критикувався Омельченко, який практикував авторитарний стиль управління. Черновецький критикував також те, що київські ресурси – майно, земля, бюджет – розподілялися по схемах усередині структур, близьких до керівництва КМДА. Але сьогодні ми бачимо, що влада змінилася, а існуюча система не покращала.

- Вважаєте, Омельченко був кращим за Черновецкого? - Я не був депутатом Київради, коли мером був Омельченко. Але, на думку багатьох депутатів минулого скликання, його методи управління можна назвати демократичними в порівнянні з тим, що зараз робить Леонід Михайлович.

Розмовляв Олексій Просєкін