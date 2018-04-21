Ющенку шкода ідей, що пішли як вода в пісок

На прес-конференції для журналістів Президент Віктор Ющенко говорив про рік випробувань, можливість скасування політреформи, про війну, яка сьогодні точиться між Президентом і урядом...

Суспільство втомилося від штучних проблем

Віктор ЮЩЕНКО в своєму вступному слові на початку прес-конференції назвав 2006 рік роком випробувань. 2006 рік ознаменувався тим, що набули чинності нові зміни в Конституції, зазначив президент.

За його словами, політичні реалії засвідчили, що до влади прийшли різні політичні сили, і тема їх відносин стала актуальною.

Президент констатував, що сьогодні розгортається боротьба за перетягування повноважень, політика реваншу і всілякі політичні спекуляції. «Це стосується формування штучних проблем. Суспільство, на мою думку, втомлене від цього, і сам факт такої спроби має стати серйозним сигналом для політичних сил».

Водночас основним завоюванням 2006 року Президент назвав проведення демократичних виборів, утвердження в Україні демократії і свободи слова.

Кажучи про майбутній рік, ЮЩЕНКО пообіцяв, що робитиме все для того, щоб відійшла політика, традиційна для України протягом багатьох років, – політика на самознищення, політика таємної недовіри і протистояння.

«Необхідно крок за кроком змінювати її на політику діалогу», - сказав Президент.

Також Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв зробити висновки з недотримання політичних домовленостей.

«Я не драматизую окремі труднощі, але основні висновки будуть з цього зроблені наступного року», - зазначив він.

При цьому Президент додав, що ці висновки значно залежатимуть від конструктивності позиції парламенту. «Вірніше, парламентської більшості і уряду», - зазначив він.

Найбільшим розчаруванням Президента в 2006 році стало невиконання позицій Універсала національної єдності. «Мені здавалося, що ми близько прийшли до формування національних пріоритетів, підписали, по суті, морально-етичний документ - Універсал національної єдності. Враховуючи це, з позиції сьогоднішнього дня створюється враження, що багато позицій, навколо яких могло б сформуватися розуміння, - в першу чергу політичної еліти, - багато цих моментів ідуть, як вода в пісок», - зокрема сказав В.Ющенко.

Відставка Тарасюка - не правова

ЮЩЕНКО відхилив ініціативи прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо заміни Бориса ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ. «Міністром закордонних справ України працює ТАРАСЮК Борис Іванович. Це фундаментальна, базова позиція Президента в цьому питанні. Я відхилив ініціативи прем`єр-міністра щодо заміни цієї кандидатури».

Президент України наголосив, що не визнає прийнятого Верховною Радою рішення про відставку Б.Тарасюка. «Це відставка не правова. Я її не визнаю. Будь-який правознавець вам скаже, що якщо кандидатуру на затвердження голови МЗС до парламенту вносить Президент, то він і ініціює відставку цього міністра», - пояснив він.

Кажучи про міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, В.Ющенко наголосив: «У нас немає великої запасної лави. Українська дипломатія народжена в 91-му році, 15 років. Там працюють найбільш талановиті люди, але ще далеко від тієї досконалості, яку б хотілося бачити на дипломатичній роботі, – і так легковажно ставитися до цієї посади, посади, яка формується роками».

ЮЩЕНКО вважає, що уряд і прем`єр-міністр зробили велику помилку, відправивши у відставку деяких міністрів. Президент не розуміє, чим заважав або що робив неправильно Юрій ЛУЦЕНКО. Президент підкреслив, що Ю.Луценко працював у суворій відповідності із законом. «Ми, можливо, вперше стали довіряти міліції, або трішки підняли довіру до міліції. Він що, образив у своїй діяльності якимись політичними симпатіями», - сказав В.Ющенко, додавши, що Ю.Луценко, навпаки, дистанціювався від політики.

В.Ющенко зазначив, що робить усе, що в його компетенції. Зокрема, веде діалог з прем`єр-міністром, з головою ВР. «Але там своя кухня і, очевидно, пріоритети є інші», - сказав він.

За словами Президента, ситуація не повториться на рівні голів обласних державних адміністрацій.

«Ні, такого не буде», - сказав він.

Єралаш в кадрових призначеннях – це ненормально Президент України не виключає варіанту скасування політичної реформи. «Не кривитимем душею і визнаймо, що останні зміни в Конституції були неконструктивними», - сказав В.Ющенко. За його словами, вони не внесли ясності, якої сподівалося українське суспільство.

На думку президента, результатом цього є нинішня війна указів, війна ухвал, «єралаш в кадрових призначеннях». “Це ненормально”, - підкреслив він.

Призначення Нестора ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій ЮЩЕНКА прокоментував так: «Мені сумно від такого призначення, скажу відверто». Водночас він поклав персональну відповідальність за це на прем`єра і антикризову коаліцію. «Це питання їх компетенції».

«Я думаю, що «холодна війна» (між президентом і урядом –УНИАН) йде, що обставини, в яких сьогодні знаходяться два інститути влади, не роблять честі інтересам держави, що в основі цієї дискусії стоїть проблема повноважень, сформульованих нечітко і часто некоректно в останніх змінах до Конституції», - зазначив В.Ющенко.

Як сказав Президент, якщо раніше життя країни залежало від того, з яким настроєм встане одна людина, і ця людина, за його словами, жила на Банковій, то зараз у нього створюється враження, що життя українців залежить від настрою іншого однієї людини, і ця людина, за його словами, живе на Грушевського.

«Якщо ми залишимо таку ситуацію, то ми з кожним днем скочуватимемося до авторитарності», - сказав Президент.

Він нагадав, що продовження конституційної реформи є нагальним питанням. За його словами, конструктивний шлях – це визнати і публічно ініціювати удосконалення політичної реформи та форми її реалізації.

Серед проблем, які є результатом недосконалості політичної реформи, В.Ющенко назвав кадрову політику, питання зовнішньополітичних пріоритетів, питання імперативного депутатського мандата, загального нагляду прокуратури і багато інших. При цьому, за його словами, якщо «нам не вдасться цей крок, то тоді я вимушений коментувати інший крок – скасування результатів реформи, і другий логічний крок – продовження реформи в тому політичному контексті, в тих політичних реаліях, які є».

Як зазначив Президент, якщо ми визнаємо факт необхідності змін, то монополії на цю тему ні в кого не може бути.

За його словами, необхідно напрацювати таку модель внесення змін, за якої кожна політична сила і представники різних гілок влади могли б брати участь у цьому процесі.

Президент зазначив, що сьогодні є два варіанти розвитку подій. Перший варіант – це формування конституційної комісії, яка напрацює фундаментальні зміни до Конституції. Другий варіант – це скасування реформи і потім напрацювання цих самих змін.

Президент наголосив, що виступає за перший варіант, оскільки він набагато коротший і дешевший.

Також Президент заявив, що планує на початку наступного року внести на розгляд Верховної Ради пакет законопроектів про адміністративно-територіальну реформу.

Він висловив надію на підтримку парламенту в цьому питанні.

Спочатку Україну ділили по Збручу, у наш час - по лінії Дніпра

В.Ющенко підкреслив, що в Україні впродовж багатьох десятиліть ведеться дискусія щодо цілісності країни. “Спочатку Україну ділили по Збручу, у наш час ця межа перемістилася по лінії Дніпра”, - додав він.

«Є політичні сили, які гріли на цьому руки. Я глибоко переконаний, що сьогодні немає на громадянському рівні тих, хто продукує ідею розколу України», - сказав В.Ющенко, додавши, що народ не є ініціатором цієї політики – «це короткозорі політики».

Відповідаючи на запитання, чи має він інформацію, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ нібито домовився з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ про те, що Україна не вступить до НАТО, що російський флот залишиться в Україні після 2017 року тощо, В.Ющенко відповів, що йому про це нічого не відомо, але «якщо ці обставини є, це національна зрада».

Президент готовий зустрітися з керівниками правлячої коаліції. В.Ющенко зазначив, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ просив його про таку зустріч, і «я дав згоду».

Дві правди, з якими ми живемо Президент переконаний, що Україна і Росія зможуть врегулювати всі питання, пов`язані з перебуванням на території нашої держави Чорноморського флоту РФ. В.Ющенко наголосив, що позиція України в цьому питанні чітка і ясна: Україна дотримуватиметься виконання угод, відповідно до яких Чорноморський флот залишиться в нашій державі до 2017 року.

«Це одна правда, і спекуляції навколо цього питання шкодять нашим інтересам», - сказав він.

Президент нагадав, що на сьогодні залишаються неврегульованими питання використання ЧФ 132 земельних ділянок, існує 170 дискусійних моментів щодо об`єктів нерухомості, дуже складними є питання передачі радіочастот, навігаційних споруд.

В.Ющенко висловив переконання, що ці питання будуть врегульовані через відкритий і чесний діалог двох країн.

Водночас, Президент нагадав, що відповідно до Конституції України на території держави не можуть перебувати військові формування інших країн. «Це дві правда, за яких ми вимушені жити», - сказав він.

Хто піде на вибори - Бог покаже Президент заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо відчуватиме, що потрібний нації. Водночас, на думку В.Ющенко, питання, чи буде він балотуватися на наступних президентських виборах, у тому числі і дострокових, є неконструктивним. «Це питання неконструктивне, хто піде на вибори ще Бог покаже», - сказав Президент.

Він підкреслив, що не хоче ворожити на кавовій гущі, яка буде ситуація на той час.

«Я можу сказати чітко свою позицію. Моя позиція з приводу того, як мені поводитися під час проведення виборів, полягає тільки в одному – якщо моє перебування на цій посаді для нації є позитивом, я боротимуся. Всі інші домовленості для мене нічого не важать», - зазначив Президент.

Ми стоїмо на початку переговорів

Україна стоїть на порозі переговорів з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі.

Президент вітав факт завершення Верховною Радою ухвалення всього пакету законів, необхідних для вступу до Світової організації торгівлі.

Він наголосив, що вступ до ВТО є обов`язковою умовою початку діалогу з ЄС про формування зони вільної торгівлі.

«Ми стоїмо на початку цих переговорів», - заявив Президент.