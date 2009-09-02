Янукович змінив головного регіонала Криму

Партія регіонів усунула з посади керівника кримської організації депутата Василя Кисельова.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Українська правда.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні політради Партії регіонів у вівторок, яка задовольнила заяву самого Кисельова.

Формально Кисельова відсторонили від цієї посади на період виборчої кампанії у зв’язку з призначенням до центрального виборчого штабу.

Водночас, джерела вважають, що Кисельов більше не повернеться на посаду керівника кримської організації партії.

Політрада Партії регіонів призначила на цю посаду секретаря міськради міста Ялта Олексія Боярчука.

За рішенням політради, він виконуватиме ці обов’язки протягом виборчої кампанії. Питання остаточного призначення вирішуватиметься після виборів.

За словами джерел, Кисельова фактично поставили перед вибором: або він сам залишить посаду, або його зніме кримська партійна конференція.

Як повідомлялося, у Кисельова стався конфлікт зі спікером автономії Анатолієм Гриценком та його соратником, депутатом парламенту АРК Олександром Мельником. Кисельов звертався до міністра внутрішніх справ Юрія Луценка по захист у зв’язку з погрозами Мельника.