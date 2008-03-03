У Києві затримали оголошеного в розшук депутата

У Києві сьогодні затримано оголошеного в розшук депутата Верховної Ради Криму Рувіма АРОНОВА.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму.

«Пересічні громадяни України абсолютно безкорисливо відгукнулися на заклик міліції, й завдяки їхній допомозі сьогодні - в день 50-річчя створення футбольного клубу «Таврія» - в Києві було затримано оголошеного в розшук «легендарного» депутата Верховної Ради АР Крим, колишнього генерального директора ЗАТ «ФК Таврія» Рувіма АРОНОВА (Р.АРОНОВ був спортивним директором СК "Таврія" - УНІАН)», - йдеться в повідомленні.

МВС висловлює подяку засобам масової інформації за оприлюднення списку «героїв» бандитського Криму, які перебувають у розшуку.

Як повідомляв УНІАН, у 1990-х роках два найпотужніші організовані злочинні угрупування - "Башмаки" і "Сейлем" - вели між собою боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяв ще ряд угрупувань. Із 90-х років у Криму залишилися нерозслідуваними більше 230 "розстрільних справ".

За даними МВС України, Р.АРОНОВ є одним із керівників угрупування "Башмаки", на рахунку якого, зокрема, 50 вбивств, викрадення людей тощо. Все це відбувалося впродовж 1991-2005 років.

У 2006 році Р.АРОНОВА і ряд інших членів ОЗГ "Башмаки" було оголошено в розшук. Р.АРОНОВ переховувався від слідства в Ізраїлі, потім, за деякими даними, в Німеччині.