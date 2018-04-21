Чергова сесія Київради: дерибан чи дурдом?

У четвер з самого ранку в Київраді панувала атмосфера тривоги. Біля входу до головного будинку столиці стояв дивний чоловічок з предметами, що нагадують символи влади. В одній руці в нього була сапка, в іншій – відрізана свиняча голова. На грудях людини красувався напис: «Ка. Свині, коли понаїдаєтеся?»

«Чому свині з позначкою “Ка”? – запитав у нього журналіст УНІАН.

«Тому що КАпіталістичні».

«А навіщо вам сапка?»

«Це зброя, якою треба рубати депутатів».

Біля входу в передбанник – зал, відведений для представників преси - стояв Степан Черновецький (син). Вигляд у нього був зацькований.

На захід було акредитовано близько двохсот журналістів, більшість з яких схилялася до думки, що сьогодні буде весело. Оптимізм працівників ЗМІ підтвердив депутат Володимир Бондаренко, сказавши: «Бійка практично гарантована».

Перед початком сесії перед пресою виступили священники Києво-Печерської лаври і Іллінської церкви, які заявили, що освятили приміщення, в якому проходитиме захід. Незабаром в залі для журналістів почали працювати монітори, і всі побачили новацію київського мера: президія була захищена невисокими (сантиметрів двадцять) пластиковими щитками. Хтось явно поквапився називати це скляним парканом.

Розповзлися чутки про те, що туалети Київради наповнені «бойовиками Черновецького». Коридорами справді ходили похмурі «качки». А фотограф Ковальов розповів, що під час минулої сесії намагався зазняти мера, але його охоронець сильно штовхнув журналіста. Ковальов почав був обурюватися, а «качок» запропонував йому «вийти». Важко сказати, що було з нашим колегою, якби за нього не «підписався» Віталій Кличко. Чемпіон постукав охоронця ззаду по плечу і сказав: «Точно, давай вийдемо».

Депутати заповнили зал. Своїх «молодших» колег прийшли підтримати народні обранці з Верховної Ради. Хтось сказав: «У залі Кушнарьов!» Це прозвучало як: «В воздухе Покрышкин!» А отже, бою бути. Іншу сторону прийшов підтримати депутат ВР, письменник і проповідник Турчинов (БЮТ), що мав в середовищі учасників акції «Україна без Кучми!» прізвисько Лібертас. (Олександр Валентинович уславився пафосними закликами до повалення влади колишнього Президента, при цьому він любив часто вживати слово «лібертас» – свобода).

- Ну, що, буде сьогодні бійка, - запитав у нього кореспондент УНІАН.

- Ні, ми ніколи бійками не займаємося. Наші завдання сьогодні – не допустити введення тарифів Черновецького і запобігти дерибанові столичної землі. Мер зі своїми друзями хоче розікрасти більше трьохсот п`ятдесяти ділянок в центрі Києва. Для того він і зібрав цю сесію.

Старт заходу дали сирени, принесені опозицією. Зал наповнився страшенним шумом. Показали Черновецького: він був у білій сорочці без краватки. Леонід Михайлович закликав депутатів до спокою. Сирени “бютіців” змовкли, за що можна дякувати священникам, які сказали, що прочитають молитву і підуть. Поки зверталися до Бога, в залі панувала тиша. І лише журналісти кепкували в передбаннику: «А чого Аделаджу не покликав?» Після виходу попів веселощі поновилася з ще більшою силою. Сторона Черновецького виносила на розгляд питання про розподіл землі тій чи іншій фізичній особі чи організації і переважною більшістю голосів вирішувала їх позитивно.

Озброєні «матюгальниками» і любов`ю до народу, «бютівці» і інші опозиціонери пішли в напад на президію. Але оскільки їм не давали зайти з тилу, вони почали тягти руки до трибуни із залу. Прихильники Черновецького затято боронилися. Чи варто казати, що пластикові щитки були одразу знесені. В цілому протистояння було схоже на масовий армрестлінг: кілька спітнілих, огрядних, лисіючих джентльменів стінка на стінку намагалися перемогти одне одного в боротьбі на руках. Отут і дався взнаки повний непрофесіоналізм народних обранців, про який нещодавно говорив Віталій Кличко. Виявилось, депутати абсолютно не знайомі з таким видом протиборства. Вони просто по-жіночому били один одного по руках (могли б бити і по інших місцях, але їх розділяла трибуна). Мені ж подумалося, що тут була б доречна техніка джіу-джитсу, яка дозволяє захоплювати і буквально ламати руки опонентів. Льоня-космос теж намагався заламати чиюсь руку, але охоронець вчасно відвернув втручанню мера в боротьбу.

За годину такого протистояння опозиція почала помалу здаватися. Оглушені власними сиренами «бютівці» посовілими очима сумно дивилися на прихильників Черновецкого, продовжуючи творити звукові ефекти. «Регіонал» Олексій Омельяненко поскаржився, що опозиція застосовує спецзасоби. А Володимир Бондаренко на запитання кореспондента УНІАН, чи правда, що в сесійному залі не працюють мобілки, сказав:

- Так. На минулій сесії у мене захворіли два онуки одночасно. У одного була висока температура, і я вибігав в коридор, щоб передзвонити їм. Не працював ні UMC, ні Київстар, ні малі оператори.

Тим часом йшло активне голосування – депутати ухвалили кілька десятків рішень про роздачу київської землі. При цьому кожне рішення забирало не більше двох хвилин.

Ще Бондаренко заявив, що у кожного представника депутатської більшості є спеціальні навушники, за допомогою яких вони чують все, що робиться в залі, а опозиціонери не мають такої можливості. Представники прес-служби Київради спростували це, заявивши, що такі навушники видавалися всім, коли впроваджувалася система «Рада». А опозиціонери нічого не чують через свої сирени.

Потім Київрада занурилася в повний хаос. Спочатку приїхала «швидка»: говорили, що Черновецький пошкодив в бійці палець, але хтось заперечив, що це був палець секретаря Київради Довгого. Обговоренню цієї теми журналісти приділили час. Потім виявилось, що потерпілим виявився нібито «бютівець» Семинога, хоча не виключали, що постраждали всі. Потім промайнув слух, що в Бондаренка вкрали портфель з важливими документами по бюджету і що без цих документів киянам щастя не буде. Відтак викликали міліціонерів, але їхні обличчя були приблизно такі самі налякані, як у Степана Черновецького перед початком сесії. Щоправда, секретар регламентного комітету Юрій Дмитрук (фракція БЮТ) сказав, що міліціонерів викликала депутат від фракції Партії регіонів Людмила Качурова. Мовляв, депутат була незадоволена тим, що Володимир Бондаренко забрав картку для голосування. Так чи інакше, правоохоронці поводилася мовчки.

Під час дня Черновецький подякував тим депутатам Київради, які, «конструктивно працювали протягом засідання». А секретар Київради Олесь Довгий продемонстрував журналістам вирвані опозицією мікрофони.

В цілому ж цього дня депутати Київради ухвалили близько 200 питань щодо землі. Що й кому там роздали народні обранці, дізнаємося пізніше. Чи зрадіють цьому громадяни? Сумнівно. В цілому минулу сесію можна схарактеризувати як дурдом середньої руки: справжніх бійок не було, але і нормальним все це назвати теж не можна.

Антон Зікора