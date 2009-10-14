Довгий підтвердив, що засідання Київради перенесли

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ офіційно підтвердив інформацію про перенесення засідання сесії Київради з 14 на 29 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, у своєму відкритому зверненні до киян, депутатів Київради та представники засобів масової інформації О.ДОВГИЙ зазначив, що усі, хто спостерігав за перебігом пленарного засідання Київської міської ради 13 жовтня, мали можливість вкотре переконатися у тому, хто дбає про людей, а хто лише про власні рейтинги.

За словами О.ДОВГОГО, основним у порядку денному пленарного засідання було питання щодо зменшення житлово-комунальних тарифів.

“Я висловлюю подяку всім депутатам Київради, які продемонстрували витримку і принциповість своєї позиції та взяли участь в обговоренні й прийнятті цього рішення, навіть в таких складних умовах, які мали місце в сесійній залі”, - зазначив секретар Київради.

Водночас від себе особисто та від імені всієї Київської міської ради О.ДОВГИЙ у зверненні вибачився “перед усіма тими, хто 13 та 14 жовтня очікував на розгляд та ухвалення низки інших господарських рішень”.

О.ДОВГИЙ підкреслив, що як секретар Київради не може допустити продовження практики зриву пленарних засідань та дискредитації діяльності цього органу з боку окремих депутатів ради та народних депутатів. Таку ж позицію, за його словами, висловили і більшість керівників фракцій Київради в ході проведення Погоджувальної ради.

“Саме тому спільно ми ухвалили рішення про проведення наступного планерного засідання 29 жовтня поточного року”, - поінформував секретар міськради.

Як повідомляв УНІАН, вчора зранку депутати з фракції Блоку Кличка за підтримки кількох народних депутатів блокували роботу запланованого засідання сесії Київради. Вони вимагали перенесення запланованих на 13 та 14 жовтня засідань міськради та закликали інших депутатів Київради не допустити «масового мародерства» майна і землі столиці. У Блоці Кличка неодноразово нагадували, що 15 жовтня набуває чинності поправка до Земельного кодексу, згідно з якою, земля може передаватись лише через аукціони та конкурси. Зважаючи на це, як стверджували у Блоці Кличка, 13 та 14 жовтня депутати Київради хочуть встигнути “за непрозорими позабюджетними схемами” роздати столичну землю у приватні руки. Тому фракція Блоку Кличка обіцяла докласти всіх зусиль, щоб сесія не відбулася.

В розданому депутатам та представникам ЗМІ порядку денному засідання сесії Київради питання щодо зниження комунальних тарифів не було. Ближче до вечора, коли О.ДОВГОМУ вдалося дістатися до місця у заблокованій президії і розпочати засідання сесії, тарифне питання вніс “з голосу” в порядок денний перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. Депутатам було запропоновано проголосувати за поданий ним проект рішення Київради, згідно з яким Київській міськдержадміністрації надається доручення розробити та подати на підпис голові КМДА Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ проект розпорядження про зниження тарифів на тепло і гарячу воду до рівня, що діяв до 1 червня 2009 року.

Блок Кличка погодився взяти участь у голосуванні за зниження тарифів за умови, що земельні питання та питання містобудування будуть зняті з порядку денного. Ця умова була виконана.

За даними Блоку Кличка, в порядку денному засідання 14 жовтня було внесено загалом 122 питання землекористування, в тому числі один проект рішення про продаж, 62 питання про надання земельних ділянок за «непрозорими та позабюджетними» схемами, 45 питань про виділення земельних ділянок фізичним особам. Таким чином 90% порядку денного – земельні питання.