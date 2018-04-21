Бюджет-2007: удосконалений віз із пультовим управлінням

Багатостраждальний Закон про Державний бюджет України на 2007 рік оприлюднено в офіційних виданнях. Мінфін готує бюджетний розпис, місцеві Ради наввипередки ухвалюють свої бюджети, а Ющенко ветує приватизаційний закон, посилюючи основний ризик невиконання фінансового кошторису країни наступного року. Павла Качура і Юрія Павленка призначають губернаторами зі згоди Кабміну, і складно не повірити в те, що ця згода була однією з умов ненакладення вето на бюджет.

Про вади бюджету–2007 як інвестиційного Гаргантюа та соціального дядечки Скруджа написано вже чимало. Час відзначити також його позитивні моменти. Вони зосереджені не стільки в асигнуваннях (кому і як багато), скільки в інституційній площині. Ось лише кілька з них, можливо, не вельми помітних, однак від того не менш значимих.

1. Консолідація пенсійної системи

Парадокс у тому, що той самий уряд, який примусив 2004 року Пенсійний фонд зробити собі харакірі, рвучко збільшивши рівень мінімальної пенсії, тепер склеює докупи друзки пенсійної системи. Звісно, якби 2007 року були вибори, Янукович та Азаров разом із беззмінним Зайчуком узялися б за те саме. Та, оскільки народ наступного року навряд чи буде електоратом, пенсійну систему кладуть якщо не на операційний стіл, то таки садовлять у стоматологічне крісло. По-перше (і поки що найголовніше), військовики та залишки українського флоту починають сплачувати внески до Пенсійного фонду. Досі було вкрай несправедливо – пенсії їм платили, проте до Пенсійного фонду вони нічого не перераховували (аналогічна ситуація була донедавна із селом). По-друге, Пенсійний фонд починає нараховувати й виплачувати пенсії силовикам і суддям. По-третє, обмеження максимальних пенсій хоча й навряд чи дасть відчутну економію, однак шлях обрано правильний. Цей шлях урешті-решт має вивести нас (тих, хто доживе до пенсії) на персоніфіковані пенсійні рахунки.

2. Казначейство виходить зі своїми вільними залишками на ринок цінних паперів

Казначейству дозволено своїми (себто суспільними) тимчасово вільними коштами виходити в межах одного бюджетного року на ринок цінних паперів та розміщувати їх на депозитах. Суперечка про те, дозволяти чи ні інвестувати державні кошти в цінні папери, тривала відтоді, як державні фінанси вийшли з запаморочливого піке й на казначейському рахунку почав накопичуватися "жирок". Слід чекати, що вимоги до інвестування будуть вкрай консервативними, а конкурс на розміщення тимчасово вільних державних коштів на комерційних депозитах виграє не лише "Укргазбанк" та "Правекс".

3. Кредити під державні гарантії надаватимуться лише законом

Звісно, коаліція радо проголосує за такі закони, і комуністи завжди знайдуть потрібне пояснення, чому ми позичаємо у буржуїв. Однак у цьому є принаймні два позитиви: закон вимагатиме публічного обговорення й шила в мішку не сховаєш. По-друге, якщо від кредиту буде за версту тхнути смаленим, у нагоді стане вето Президента – чи не єдиний засіб проведення публічної політики, який у нього ще лишився.

4. Вимога надавати державне та комунальне майно в оренду на конкурсній основі

Бюджет-2007 вимагає, аби всі договори про оренду державного та комунального майна укладалися на конкурсних засадах, а всі попередньо укладені угоди мають бути в шестимісячний термін переглянуті з дотриманням цієї вимоги. Однак хробак сумнівів точить сумління автора – чиновники вітчизняного розливу скоріше скористаються цією нормою для додаткового пресингу на орендарів, ніж наповнять нею бюджет. До того ж більшість тих з орендарів, хто прагнув за сміховинну ціну придбати суспільне майно шляхом викупу, давно це вже зробили.

5. Уточнено перелік пільговиків

Статтею 47 наведено вичерпний, сподіватимемося, перелік громадян, котрі мають право на соціальні пільги за рахунок бюджету. Наступний крок – надавати ці пільги в грошовій формі, однак гіркий досвід північного сусіди з монетизацією пільг та перекриттям доріг пенсіонерами навряд чи спонукатиме до цього Папієва з Азаровим.

Є ще кілька позитивних моментів у бюджеті-2007 – визнання сум податку на додану вартість, що отримуються сільгоспвиробниками, державною дотацією у сумі 4,5 млрд. грн.; наведення ладу із соціальними фондами, видаткова частина яких розпухає від здійснення невластивих їм видатків тощо. Однак враження від бюджету-2007 – як від удосконаленого диліжансу. Удосконалюючи диліжанс, можна створити досконалий диліжанс, чи, по-нашому, віз, але першокласний автомобіль – навряд чи.

Станіслав Голубенко