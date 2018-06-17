Порошенко: Найбільша загроза для України – розруха в головах

Перебуваючи у Вінниці, міністр закордонних справ Петро Порошенко відповів на запитання кореспондента УНІАН.

ЗАВДАННЯ НОМЕР ОДИН – ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ЗА КОРДОНОМ, АЛЕ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ – ЛЮДИНА

Петре Олексійовичу, ви вже трохи більш як місяць призначені міністром закордонних справ України. За цей період відвідали ряд країн. Чи увійшли вже в курс справ? Чи маєте бачення, як будувати роботу МЗС за нинішніх умов?

МЗС потребує нових підходів, аби повноцінно та ефективно виконувати функції головного органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та координації заходів з проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України.

Важливим завданням є оптимізація дипломатичної служби України. Результативність зовнішньополітичного курсу обумовлюється також його належним матеріально-фінансовим, кадровим, інформаційним забезпеченням, досконалою нормативно-правовою базою.

Завданням “номер один” для української дипломатії – ефективне просування українських бізнес-інтересів у вже освоєних і перспективних країнах та регіонах. Український підприємець має відчувати надійну підтримку держави на зовнішніх ринках, а продукція національного виробника – знайти свого довгострокового споживача.

Першочерговим пріоритетом МЗС сьогодні став захист прав громадян України за кордоном. Виконання цього обов’язку ми повинні поставити на надійну правову основу. Треба зробити так, щоб наші співвітчизники повсякчасно відчували піклування та увагу з боку власної держави, щоб паспорт громадянина України поважали в усьому світі.

Якраз людину ми ставимо на перше місце... Ми не залишалися байдужими ні до долі нашого громадянина, який опинився в горах Індії без знарядь і без зв’язку при нульовій температурі, ні до долі заарештованих моряків у Конго, ні до долі моряків, які є заручниками піратів.

А як просувається справа із затриманими у Конго українським моряками?

Я мав майже годинну розмову з міністром закордонних справ Демократичної Республіки Конго щодо незаконного затримання наших моряків. Подальша моя розмова з міністром відбудеться в середу. І якщо до середи нашому послу, який за моїм дорученням вилетів у Конго не нададуть доступу для дипломатичного захисту наших громадян, значить, там буде міністр. Якщо там буде міністр, то доступ для захисту наших громадян буде забезпечено.

УКРАЇНА МАЄ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ОПЕРАЦІЇ “АТЛАНТА”

Останній рік пірати активізувалися та вже декілька разів захоплювали українські судна та судна інших держав, на борту яких були українські моряки. Що плануєте робити для захисту наших громадян?

Коли наших громадян, які працюють в екіпажах, беруть у заручники, то я переконаний, що Україна має брати участь у операції Європейського Союзу під назвою «Аталанта». Мандат операції дає право захисту цивільних суден, задіяних у Світовій продовольчій програмі, у тому числі шляхом розміщення на їх борту озброєних підрозділів. І ми будемо вносити пропозиції щодо забезпечення участі України в цій спільній важливій справі. Судна з українським прапором, з українським екіпажем мають бути надійно захищені. Крім того, ми підтримуємо ініціативу мого колеги – іспанського міністра й іспанського міністерства оборони – для того, щоб кораблі з піратами були заблоковані в Аденській затоці й можливості виходу цих кораблів були припинені. Тому що сьогодні – це як ракова пухлина, що поширюється на тисячі кілометрів від Сомалі і є загрозою світового масштабу.

Я вважаю, що такі дії – це є і престиж держави, і безпека людини. Життя українського громадянина ми маємо захистити. У цьому головна мета діяльності МЗС. Якщо наша людина потрапила не зі своєї вини в складну ситуацію за рубежем – для цього й потрібно Міністерство закордонних справ, щоб вона відчувала, що держава про неї піклується.

А в чому суть “Атланти”?

Принцип операції «Аталанта» полягає осб у чому: по-перше, на суднах торговельного флоту будуть розташовані бійці спецпідрозділів. Для цього потрібно прийняти багато нормативних рішень, бо це порушує базовий принцип міжнародного права, відповідно до якого заборонено мати зброю на торгових суднах.

У цьому регіоні, за рішенням Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй має бути надано дозвіл – щоб збройні підрозділи іноземних держав захищали торговельний флот від піратів. Простої відповіді на ці питання немає – потрібні абсолютно нові, нетрадиційні рішення, чим ми зараз спільно з нашими партнерами з Європейського Союзу й займаємося.

17 листопада я їду на спеціальний захід так званий «сніданок друзів України», який відбуватиметься напередодні саміту міністрів закордонних справ ЄС. У зустрічі з міністром закордонних справ України братимуть участь 14 керівників зовнішньополітичних відомств та комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер – для того, щоб обговорити активізацію нашої співпраці з Європейським Союзом.

МЕНШЕ БЮРОКРАТІЇ, БІЛЬШЕ ЛЮДЯНОСТІ

Наші громадяни, котрі перебувають за кордоном, скаржаться на бюрократичну тяганину в наших посольствах. Чи будете якось боротися з цією бюрократією?

Так, і дещо вже зробити вдалося. Трьом тисячам громадян України протягом поточного року було відмовлено в наданні паспортів. Чому? Тому що працювала бюрократична інструкція, яка забороняла використовувати паспорти старого зразка. Я порушив це питання, скасували попереднє рішення уряду, і вже три дні українські громадяни безперешкодно можуть обмінювати паспорти, термін дії яких закінчився чи закінчились сторінки.

Друга позиція – якщо ти отримував новий паспорт, перебуваючи за кордоном, то мав їхати в Україну, щоб отримати ідентифікаційний код. А чому посол не може вручити людині ідентифікаційний код, навіщо людину ганяти туди-сюди? Скасували інструкцію, прийняли спільний наказ з ДПА, прибрали будь-які обмеження.

А щодо визнання в ЄС українських водійських прав? Це, здається, неабияка проблема для українців, які тривалий час перебувають за кордоном...

Люди, які на довгий час їдуть і проживають за кордоном, мають витрачати величезні гроші, щоб підтвердити українські водійські права. Ми провели переговори з моїми закордонними колегами і домовилися про те, що поступово, країна за країною, будемо підписувати угоди про спільне визнання водійських прав країн.

В МЗС амбіційні плани – це означає нові підходи в дипломатії, за яких кожен громадянин зможе відчути, що держава про нього піклується.

ВІДСУТНІСТЬ ПОСЛА – НЕ ПЕРЕШКОДА, ЯКЩО ВЕДЕТЬСЯ ІНТЕНСИВНИЙ ДІАЛОГ

В Україну досі не приїхав посол Росії, за збігом, у нас також немає посла США... Чи є, насправді, в цьому якась проблема або загроза?

Це взагалі не є проблемою. І Росія, і Сполучені Штати Америки представлені тимчасовими повіреними, які вповноважені здійснювати дипломатичну діяльність.

Щодо США, то наступного тижня посол Джон Теффт має пройти затвердження в Сенаті – це процедура, яку не прискориш, і після цього він прибуде.

Щодо Російської Федерації – під час мого візиту до Москви ми отримали інформацію від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що посол Михайло Зурабов готується до приїзду в Україну.

Динаміка наших відносин абсолютно не послаблюється. 23 жовтня я перебував з офіційним візитом у Росії, відтоді всі домовленості реалізуються – проходять консультації з Чорноморського флоту, з питань безпеки (в Женеві), консультації експертів з підготовки засідань економічного комітету, з міжнародного співробітництва...

У розвиток цих домовленостей 16 листопада заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв та його російський колега Олександра Грушко проводять у Москві політичні консультації, 19 листопада в Ялті відбудеться засідання економічного комітету «Україна–Росія», на якому буде чітко визначено перелік напрямків економічної співпраці. То хіба за умов такої конструктивної активізації діалогу може заважати відсутність посла? Жодним чином...

НАЙБІЛЬША ЗАГРОЗА ДЛЯ УКРАЇНИ – РОЗРУХА В ГОЛОВАХ

Запитання, скоріш як до колишнього секретаря РНБУ... Кажуть, сьогодні в нас є три серйозні проблеми – грип, фінансово-економічна криза і вибори. Що, на вашу думку, зараз загрожує нашій державі найбільше?

Ну, вибори це не є проблема... І я як міністр закордонних справ можу вам заявити, що під час зустрічей з численними місіями, які напередодні виборів відвідують Україну – від ОБСЄ, Євросоюзу, від СНД – питання забезпечення відповідних стандартів виборів не стоїть. Я переконаний, що вибори будуть вільними, доступ кандидатів до ЗМІ буде вільний, люди зможуть гарантовано прийти й проголосувати – і це є величезне досягнення. Члени комісій, спостерігачі не матимуть тиску ні від влади, ні від опозиції. Тому вибори не є проблемою.

Щодо грипу... Ми всі сьогодні не маємо ходити по вулицях у масках – це божевілля. Маски треба надівати тоді, коли перебуваєте в умовах, де є можливість зараження. А в нас усе навпаки – людина ходить по вулиці в масці, потім заходить у приміщення, маску знімає і починає спілкуватися.

Грип теж сьогодні не є такою загрозою, проти якої у нас немає чіткої відповіді. Наше завдання – забезпечити людей засобами захисту та ліками.

Проблемою є загроза розрухи, і насамперед, як казав відомий персонаж професор Преображенський, розрухи в головах. Коли люди замість того, щоб працювати, ходитимуть по вулицях і боротимуться з тими чи іншими явищами – тоді справді може настати справжня розруха...

Тому, гадаю, треба створити умови для того, щоб усі відчули відповідальність, консолідували дії, щоб різного роду забавки в нас закінчились...

Останні 4–5 років Україна мала унікальний інвестиційний потенціал, до нас заходили мільярди грошей, не зароблених нашою державою, це були кредити, які надавали іноземні економіки. Сьогодні я маю можливість спілкуватися з керівниками багатьох держав, вони стверджують – ви маєте розуміти: у нас у самих криза, у нас також падіння заробітної плати, у нас дефіцити бюджетів, у нас не вистачає зовнішньої валюти для покриття емісії, у нас падають золотовалютні резерви. І просто так роздавати гроші й надавати допомогу ніхто не буде – ні МВФ, ні Європейський Союз, ні США, ні Росія. Тому перш ніж іти й казати – давайте співпрацювати, – нам треба продемонструвати, що ми монолітний кулак, здатний сьогодні перетворити ситуацію в Україні на краще. Ми маємо подолати перманентну політичну турбулентність. Треба відчути відповідальність за державу, за націю, знайти компроміси, сформувати єдині правила гри в політиці.

У нас криза економічна, бо люди, які виробляють продукцію мають проблему з її реалізацією як усередині країни, так і за кордоном. Якщо не зробимо рішучих консолідованих кроків – усе це може перейти в кризу соціальну. Поки що соціальної кризи немає, у нас немає заборгованості ні з пенсій, ні з зарплат, але країна на ці пенсії і зарплати сьогодні повною мірою не заробляє і тому позичає для того, щоб виплачувати. Тривати довго так не може. Ми маємо розуміти, що ця передишка у вигляді кредитів дає нам час перебудувати суспільну та економічну організацію в державі. Цей шанс ми просто зобов’язані використати.

Записала Владислава Дмитришина, власкор УНІАН у Вінниці