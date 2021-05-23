"30 кроків" Незалежності. 2007-й – Вбивство Кушнарьова та Курочкіна, хаос у владі, перевибори, "ширка" і Юля – прем’єр

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2007-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

9 січня 2007 року він виходить на сцену і каже фразу, яку запам’ятають мільйони: «Сьогодні Еппл збирається перевинайти телефон». Стів Джобс показує світу перший айфон - суміщення телефона, планшета та музичного плеєра. Щоб створити цю маленьку цеглинку, інженери компанії працювали два з половиною роки в режимі суворої секретності - кожен підрозділ не знав, над чим працюють інші.

Айфон в Америці починають продавати 27 червня, і три дні до цього фанати гаджетів вистоюють у величезних чергах до магазинів компанії. Ціна гаджета починається з 499 доларів, але покупці готові переплачувати, щоб швидше отримати омріяний телефон.

Перший айфон знімуть з виробництва рівно за рік, але він визначить історію людства на довгі роки. Тепер найменше, що ми з ним робимо, це функція телефона. Остання українська ідея - втиснути в нього державу, створивши «Державу в смартфоні».

16 січня 2007 року під час полювання на Харківщині куля потрапляє в живіт Євгена Кушнарьова. Поранення дуже важке. Депутат не проживе й доби. Кушнарьов - один з найвідоміших персонажів української політики. Чи, скоріше, антиукраїнської. Він був одним з наймолодших депутатів Верховної ради УРСР і одним з небагатьох, хто 24 серпня 1991-го голосував проти незалежності. З цією незалежністю Кушнарьов ворогуватиме до кінця днів - на посадах харківського міського голови, керівника адміністрації Леоніда Кучми та ідейного члена Партії регіонів. Мотивів для вбивства - безліч. Від переділу бізнесу в регіоні до політичного вбивства за наказом згори.

У справі про нібито випадкову загибель Кушнарьова надто багато підозрілих моментів. Близькі політика розповідають, що йому нібито погрожували смертю, і навіть намагалися вбити в дорожній аварії ще у 2006-му. Та фактом є те, що останнє полювання Кушнарьову організували однопартійці-регіонали. А для частини з них він був альтернативою донецькому Януковичу.

Слідчим прогнозовано наказують зупинитися на версії, що Кушнарьова вбив випадковий рикошет. У 2009 році цю справу закриють Верховним судом.

2 квітня 2007 року стає відомо: президент Ющенко йде на радикальний крок - оголошує дочасні вибори Верховної Ради. Цьому передує майже річна боротьба між ним та синьо-рожевою коаліцією регіоналів, соціалістів та комуністів.

В країні - інституційний хаос. Уряд Януковича, парламентська більшість та ради на місцях повністю ігнорують президента. Той називає це повзучим переворотом. Аби зупинити безлад, Віктор Ющенко призначає нового генпрокурора. Але старий - Святослав Піскун - відмовляється йти у відставку! Міністр внутрішніх справ уряду Януковича Василь Цушко наказує спецпідрозділу «Беркут» штурмувати Генпрокуратуру, щоб звільнити кабінет від нового прокурора Віктора Шемчука. Фактично МВС вперше відкрито б’ється з управлінням державної охорони, що стоїть на стороні свого боса - президента Ющенка. Після цього захоплення генпрокурор Шемчук порушує кримінальні справи проти міліціонерів та Цушка особисто. Той зляже в лікарню, а потім, за чутками, втече в Росію.

27 березня 2007 року. Зала Голосіївського райсуду столиці. На лаві підсудних – бізнесмен з кримінальною репутацією Максим Курочкін. Співвласник ряду обленерго, елітних готелів… Подейкують, Максу Скаженому належала навіть частина Ялтинського заповідника. Курочкіна арештовують біля літака в Борисполі і судять за здирництво. Але у цей весняний день у дворі суду, між дверима і конвойним автомобілем, снайпер засадить йому кулю просто в серце.

Пізніше з’ясується - стріляли з технічного поверху сусіднього будинку. Вбивць було двоє, вони залишили на місці злочину фінську снайперську гвинтівку і втекли, вдягнувши маски.

Пізніше в цьому ювелірному замовному вбивстві звинуватять кримінального авторитета Жору Армані. Але сумувати за Курочкіним буде нікому - хіба в так званому Російському клубі - організації, яка фінансувала вибори Януковича, сепаратистську роботу на Сході та Півдні та, фактично, працювала на розкол України. Майно вбитого авторитета поділили миттєво.

Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка - найпопулярніша фігура євробачення 2007 року. Фінляндія, яка приймає конкурс, відверто симпатизує українській зірці та її епатажним костюмам. І друге місце Сердючки – це, скоріше, політичне рішення.

Та українці не засмучуються - дізнаються про інше Євро - футбольне. УЄФА змушене визнати - Україна та Польща перемогли й прийматимуть чемпіонат Європи з футболу у 2012 році.

Однак вже невдовзі доведеться зрозуміти - ЄВРО - це велетенська робота. На початку 2008 року держава повинна надати УЄФА докладне бачення чемпіонату. Але майже весь рік нічого не відбувається. Ба більше, в Києві, просто перед Олімпійським стадіоном, продовжують будівництво торгового центру. УЄФА категорично проти цієї забудови, яку вважає джерелом небезпеки. Але Україні знову вдається неможливе - підготовка до ЄВРО перетворюється на планомірну роботу.

13 жовтня 2007 року Дніпропетровськ буквально здригається від страшного вибуху. Десятиповерхівку в районі Перемога-1 майже знищено - під завалами залишаються 23 людини, здебільшого діти та підлітки. Всіх їх вбиває газ та… халатність. За кілька днів до вибуху місцеві дзвонили в Дніпрогаз та повідомляли: у квартирах специфічний запах. Але жовта машина не виїхала на виклик, а людям порадили відкривати кватирки! Керівників Дніпрогазу згодом арештовують. Понівечену будівлю розбирають. Вже навесні 2008 року тут, на місці трагедії, почнуть будувати церкву.

На позачергових виборах 30 вересня 2007 року Вікторові Ющенку вдалося переконати виборців дати демократичним силам ще один шанс об’єднатися. «Наша Україна-Народна Самооборона» набирає 14%, а Блок Юлії Тимошенко - цілих 30%. Отримавши цей другий шанс, президент пропонує - нехай НУНС та БЮТ створять так звану широку коаліцію - з Партією регіонів. Регіонали - за. Але Юлія Тимошенко та лідер НУНС В’ячеслав Кириленко зовсім не хочуть у цю «ширку». З дуже маленькою перевагою - лише 227 голосів - вони створять коаліцію без регіоналів. Та зроблять головою парламенту міністра закордонних справ уряду Януковича Арсенія Яценюка. Кабмін знов очолить Юлія Тимошенко. Експерти вже пророкують українській «залізній леді» майбутнє президенство. І, на жаль, вона теж в це повірила…

Станіслав Ясинський

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