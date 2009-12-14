Уряд не вноситиме на розгляд ВР проект бюджету-2010

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не вноситиме на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, парламент більш як два місяці не розглядав проект бюджету, запропонований Кабінетом міністрів України.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що доки уряд не отримає висновки Бюджетного комітету стосовно цього документу, він не бачить сенсу у внесенні до парламенту нового проекту держбюджету.

За його словами, уряд не заперечує, щоб у проекті бюджету на 2010 рік були передбачені додаткові витрати, але лише в тому випадку, якщо будуть запропоновані і статті, які покриватимуть ці витрати.

Перший віце-прем’єр зауважив, що не можна покращувати держбюджет без забезпечення необхідних на це витрат.

У відповідь головуючий на засіданні Погоджувальної ради перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ, звертаючись до О.ТУРЧИНОВА, сказав: «Виконуйте конституційні положення і не робіть з цього політику».

Він зазначив, що парламент ухвалив постанову, в якій чітко вказано, за якими трьома напрямками має працювати уряд під час доопрацювання проекту держбюджету на 2010 рік.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, в першу чергу, йдеться про приведення ряду статей бюджету у відповідність з нині чинним Бюджетним кодексом, а також про вилучення із проекту бюджету норм, які передбачають внесення ним змін до законів.

Крім того, він нагадав, що уряд при доопрацюванні бюджету-2010 має врахувати зміни до законодавства в частині підвищення соціальних стандартів.

У свою чергу, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ зазначив, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО стурбований тим, що держбюджет на 2010 рік досі не ухвалений. За словами І.ПОПОВА, не можна виключити того, уряд «хоче працювати в ручному режимі, розподіляючи надходження та витрати».