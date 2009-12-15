ПР на Тернопільщині: "Поки вони жерлися, ми розбудовували структури"

Голова тернопільської облорганізації “Батьківщини” заявляє про підкуп виборців представниками Партії регіонів

Тернопіль. 14 грудня. УНІАН. Голова Тернопільської обласної організації ВО “Батьківщина”, народний депутат від БЮТ Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ заявляє про підкуп виборців області представниками Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ повідомив, що вже звернувся з цього приводу до обласного управління міліції. «Є вже свідчення людей. На підставі цих даних я і звернувся в міліцію, щоб тепер спроби підкупу людей офіційно підтвердили правоохоронні органи», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його даними, кошти виборцям пропонують в усіх районах Тернопільщини, при цьому за голос на підтримку лідера Партії регіонів на президентських виборах жителям області обіцяють від 80 грн. «На початку говорили про 80 грн., але вже з деяких районів ми маємо інформацію, що обіцяють і 200 грн.».

«Очевидно, що Партія регіонів не шкодуватиме коштів для Галичини, аби показати, що жителі Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської області теж масово підтримують ЯНУКОВИЧА. Тому вартість голосу у цих трьох областях буде значно вищою, ніж в інших регіонах», – вважає В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, кошти за наданий голос обіцяють ті ж люди, які «допомагали фальсифікувати вибори до Тернопільської обласної ради у 2009 році».

У свою чергу, голова обласної організації Партії регіонів Орест МУЦ відкинув озвучені звинувачення. «ДЕРЕВЛЯНИЙ-бездар знає, що більше 8% не набере, тому і такі заяви робить. Це все робиться, щоб потім оправдати свій провал. Їм уже жителі області дали оцінку на позачергових виборах до облради (БЮТ на виборах до облради 2009 року набрав 8,1% – УНІАН)», – зауважив О.МУЦ.

Він запевнив, що представники Партії регіонів не вдаються до незаконних дій. «Просто поки вони жерлися між собою, то ми розбудовували свої структури. А якщо в когось є факти підкупу, то нехай звертається з ними у відповідні органи, тільки заяви треба робити після того, як щось виявлять, а не як ЛУЦЕНКО. Я ж не робив жодних коментарів, коли ДЕРЕВЛЯНОГО місцеві депутати звинуватили у вимаганні 2 млн. доларів хабара, бо розумів, що оцінку спочатку мають дати правоохоронці», – наголосив О.МУЦ.