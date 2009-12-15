Тимошенко: курс гривні має бути близько 6 грн. за долар

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко обіцяє після президентських виборів змінити керівництво Нацбанку. Таку заяву вона зробила під час робочого візиту в м.Васильків Київської області, повідомила прес-служба Кабміну. Ю.Тимошенко зазначила, що занижений курс національної валюти до долара тримається штучно і не спирається на макроекономічні показники.

«Курс утримується штучно, він не базується на макроекономіці. Поки що, не маючи впливу на Нацбанк і Генеральну прокуратуру, я вплинути на цей процес не можу, але після виборів ми зможемо зробити це за лічені місяці. І саме це є головний план з оздоровлення нашої національної економіки», - наголосила Юлія Тимошенко.

Прем’єр-міністр зазначила, що після зміни керівництва НБУ курс гривні по відношенню до долара можна буде встановити близько 6 грн. за долар: «Це значить, що ми повернемо і пенсіям, і зарплатам зовсім іншу вартість в доларовому обчисленні. Це значить, що ціни можуть стати на місце».