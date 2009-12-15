Литвин каже, що Тимошенко є за що відставляти, але...
08:33, 15 грудня 2009Політика
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Для відставки уряду є підстави, але це недоцільно на даний момент.
Про це заявив спікер Володимир Литвин в ефірі телеканалу ICTV.
"Давайте відправимо уряд у відставку. І є за що відправляти уряд у відставку. Уряд буде в.о. Нового уряду не буде. Тоді взагалі ніякої розмови не буде. А що це дасть людям?", - сказав він.
|Володимир Литвин
Крім того, коментуючи інформацію про те, що екс-майор Микола Мельниченко просив гроші за мовчання про роль Литвина в справі Гонгадзе, він заявив: "Ми ні з ким не ведемо переговорів, які стосуються якогось фінансування".
"Це абсолютне табу, тому що розмовляти з політичними покидьками ніхто не збирається", - сказав Литвин.
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