Литвин каже, що Тимошенко є за що відставляти, але...

Для відставки уряду є підстави, але це недоцільно на даний момент.

Про це заявив спікер Володимир Литвин в ефірі телеканалу ICTV.

"Давайте відправимо уряд у відставку. І є за що відправляти уряд у відставку. Уряд буде в.о. Нового уряду не буде. Тоді взагалі ніякої розмови не буде. А що це дасть людям?", - сказав він.

"Уряд, напевно, хотів би, щоб його відправили у відставку, у нас ображених люблять, і сказали б: люди добрі, ми хотіли б допомогти, але бачите, що з нами роблять", - додав спікер.

Крім того, коментуючи інформацію про те, що екс-майор Микола Мельниченко просив гроші за мовчання про роль Литвина в справі Гонгадзе, він заявив: "Ми ні з ким не ведемо переговорів, які стосуються якогось фінансування".

"Це абсолютне табу, тому що розмовляти з політичними покидьками ніхто не збирається", - сказав Литвин.

Українська правда