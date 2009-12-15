Гриценко: Президент не має бути білим і пухнастим
Кандидат - про Конституцію Порядку
Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО упевнений, що українці підтримують його проект Конституції Порядку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це А.ГРИЦЕНКО заявив на прес-конференції у Рівному.
“Проект конституційних змін від Віктора ЮЩЕНКА не відповідає на питання, як вдосконалити систему державної влади”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.
Він нагадав, що запропонував свій проект Основного Закону ще у січні цього року, задовго до виборів. У документі, який отримав назву Конституція Порядку, А.ГРИЦЕНКО ініціює модель сильної президентської влади.
“Президент не має бути таким собі білим і пухнастим гарантом, що залишається над схваткою, лише їздить відкривати пам’ятники, музеї, а також роздає ордени”, - сказав політик.
Натомість А.ГРИЦЕНКО пропонує надати Президенту повноваження глави уряду та вважати його програму такою, що вже підтримана народом, відповідно – не потребує затвердження у парламенті.
“Якщо тебе обрали Президентом – сідай працювати і з першого ж дня на посту виконуй те, що пообіцяв громадянам”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.
Втім, автор Конституції Порядку відзначає й спільне у своєму документі та проекті В.ЮЩЕНКА. Це – ідея посилення місцевої влади та передання на місця якомога більше ресурсів та повноважень.
А.ГРИЦЕНКО також заявив, що бачить підтримку ідей, закладених у Конституцію Порядку, серед деяких політиків і навіть кандидатів у президенти. Зокрема, він назвав прізвища Юлії ТИМОШЕНКО та Сергія ТІГІПКА.
“Відповідно, можна говорити, що мій проект Конституції також знайде підтримку серед парламентаріїв та політиків”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.