Гриценко: Президент не має бути білим і пухнастим

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО упевнений, що українці підтримують його проект Конституції Порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це А.ГРИЦЕНКО заявив на прес-конференції у Рівному.

“Проект конституційних змін від Віктора ЮЩЕНКА не відповідає на питання, як вдосконалити систему державної влади”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що запропонував свій проект Основного Закону ще у січні цього року, задовго до виборів. У документі, який отримав назву Конституція Порядку, А.ГРИЦЕНКО ініціює модель сильної президентської влади.

“Президент не має бути таким собі білим і пухнастим гарантом, що залишається над схваткою, лише їздить відкривати пам’ятники, музеї, а також роздає ордени”, - сказав політик.

Натомість А.ГРИЦЕНКО пропонує надати Президенту повноваження глави уряду та вважати його програму такою, що вже підтримана народом, відповідно – не потребує затвердження у парламенті.

“Якщо тебе обрали Президентом – сідай працювати і з першого ж дня на посту виконуй те, що пообіцяв громадянам”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Втім, автор Конституції Порядку відзначає й спільне у своєму документі та проекті В.ЮЩЕНКА. Це – ідея посилення місцевої влади та передання на місця якомога більше ресурсів та повноважень.

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що бачить підтримку ідей, закладених у Конституцію Порядку, серед деяких політиків і навіть кандидатів у президенти. Зокрема, він назвав прізвища Юлії ТИМОШЕНКО та Сергія ТІГІПКА.

“Відповідно, можна говорити, що мій проект Конституції також знайде підтримку серед парламентаріїв та політиків”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.