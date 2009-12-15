Хмару тривожить, що силові структури «лягли» під Тимошенко
Політик каже про загрозу нацбезпеці
Степана Хмару, народного депутата України кількох скликань, тривожить ситуація, "коли більшість керівництва силових структур «лягло» під Тимошенко". "З міністерством внутрішніх справ все відомо. Але й Генеральна прокуратура її прикриває», - підкреслив депутат, слова якого цитує офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.
|Степан Хмара
Він відзначив, що прем’єр-міністр накинула на Україну газову петлю для знекровлення фінансової системи держави і доведення її до банкрутства. «Тільки за злочинні газові угоди Тимошенко мала б бути притягнута до відповідальності, а проти неї навіть не відкрита кримінальна справи. Це приклад серйозної загрози національної безпеки», - акцентував депутат.
Він також нагадав Тимошенко розкрадання бюджету, зловживання владою, недбальство, які підпадають під кримінальну відповідальність. «За останні два роки можна було б порушити десятки кримінальних справ, якби у нас працювали правоохоронні органи. На жаль, вони не виконують своїх функцій по захисту прав і законності в Україні, а виключно - політичні завдання», - наголошує Хмара.