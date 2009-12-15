Литвин пропонує оплачувати відмінникам кредити на навчання

Кандидат в президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вимагає «припинити безглузді реформи системи освіти, які погіршують рівень знань та порушують рівність доступу до освіти».

Про це він заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами Луцького національного технічного університету, повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА.

За його словами, вища освіта має бути доступною - не за розміром гаманця батьків, а за обсягом знань учнів. «Молодь повинна мати можливість отримати кредити на здобуття освіти, а за умови відмінного навчання – держава зобов’язана повертати за відмінників ці кошти», - впевнений В.ЛИТВИН. Крім того, на його переконання, підприємства різних форм власності мають залучати на професійну практику студентів. Також «необхідно повернути державне замовлення на молодих фахівців особливо з інженерно-технічних спеціальностей», - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, якщо у нас не буде повноцінного інженерного корпусу, то держава не буде мати виразного промислово-економічного обличчя. “Тому тут завдання обопільне. З одного боку, це відродження на новій базі, на новій основі індустріальної потужності України, з іншого - зацікавленість у спеціалістах, які готуються в вищих технічних навчальних закладах», - додав він.